"Челси" – "Манчестер Юнайтед": три незасчитанных гола и удаление в битве грандов

Противостояние на "Стэмфорд Бридж" запомнилось незсчитанными голами, удалением и пенальти, а судьба победителя решилась после перерыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Первый тайм: голы не засчитывали

Гости активнее начали встречу и создали несколько опасных моментов у ворот лондонцев. Ближайшим к успеху был Матеус Кунья, отправивший мяч в сетку, однако арбитры отменили взятие ворот через офсайд.

"Челси" также отвечал острыми атаками. Эстевао сумел поразить ворота манкунианцев, однако его гол тоже не засчитали из-за положения вне игры.

Таким образом, несмотря на активную игру обеих команд, на перерыв соперники ушли при нулевой ничьей.

Второй тайм: удаление и пенальти

После отдыха хозяева быстро захватили инициативу. На 50-й минуте Морган Роджерс завершил атаку "Челси" точным ударом, открыв счет во встрече.

Вскоре ситуация для Манчестер Юнайтед значительно усложнилась. Лисандро Мартинес получил вторую желтую карточку за нарушение правил против Уэсли Фофана в собственной штрафной.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, который на 64-й минуте реализовал Коул Палмер, удвоив преимущество лондонцев.

Оставшись в меньшинстве, манкунианцы не смогли организовать результативный ответ. "Челси" контролировал ход встречи и уверенно довел матч до победы.

На 71-й минуте Эстевао третий раз отправил мяч в сетку ворот гостей, однако арбитры во второй раз отменили гол бразильца из-за офсайда.

Победа позволила "Челси" улучшить свое положение в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" потерпел очередную неудачу, продолжив серию матчей без побед.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0 Голы: Роджерс, 50, Палмер, 64 (пенальти).

Удаление: Мартинес, 63 ("Манчестер Юнайтед").