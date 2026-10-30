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Футбол 30 октября 2026 · 22:32

ПСЖ попал в нестандартную ситуацию: как Забарный сыграл в результативном матче Лиги 1 (видео)

Парижане устроили голевую перестрелку с хет-триком защитника
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ПСЖ попал в нестандартную ситуацию: как Забарный сыграл в результативном матче Лиги 1 (видео)
ПСЖ разбил аутсайдера (фото: x.com/PSG_English)

Украинский защитник Илья Забарный провел очередной полный матч за ПСЖ в чемпионате Франции. В выездном поединке 9-го тура команда Луиса Энрике встретилась с "Гавром" и вынуждена была отыгрываться после быстрого пропущенного гола.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Шок на старте и исторический бенефис Хакими

Поединок 9-го тура Лиги 1 начался для подопечных Луиса Энрике неожиданно: на 18-й минуте Джош Майя вывел хозяев поля вперед. Однако гранд быстро пришел в себя. На 26-й минуте Мика Годтс сравнял счет после передачи Ашрафа Хакими, а вскоре марокканский защитник вывел парижан вперед.

Во втором тайме ПСЖ полностью доминировал на поле. Главным героем встречи стал именно Хакими, оформивший первый в своей профессиональной карьере хет-трик, забив ударом со штрафного и замкнув очередной прострел. Еще один мяч на свой счет записал Сенни Мэюлю.

Лига 1. 9-й тур

"Гавр" – ПСЖ – 1:5

Голы: Майя, 18 – Годтс, 26, Хакими, 28, 55, 69, Меюлю, 62

Как сыграл Забарный

Украинский защитник четвертый раз подряд вышел в стартовом составе парижского клуба на матч национального первенства и провел на поле все 90 минут. Забарный демонстрировал высокую точность передач (90 из 95, что составляет 95%), а также записал в свой актив два перехвата, шесть выбиваний и шесть возвращений контроля над мячом.

Благодаря этой победе, ПСЖ набрал 20 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Лиги 1.

Следующий матч парижане проведут в Лиге чемпионов. 3 ноября они сыграют на выезде против испанского "Вильярреала". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол ПСЖ
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