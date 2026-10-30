Скандальное решение CAS: Международную федерацию хоккея обязали вернуть в соревнования российские сборные

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские национальные команды в международные соревнования. Решение касается турниров под эгидой организации, начиная с сезона-2026/27, в частности, чемпионатов мира среди взрослых и юниоров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное решение CAS .

CAS отменил решение об отстранении российских команд

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и упразднил пять решений совета IIHF, которыми российские сборные оставались отстраненными от международных турниров.

Таким образом, международная федерация должна обеспечить участие российских команд в соревнованиях сезона-2026/27. Речь идет о возвращении сборных разных возрастов к чемпионатам мира.

В Спортивном арбитражном суде диагноз пришли к выводу, что аргументы IIHF по безопасности и другим рискам не были подкреплены достаточными доказательствами. В то же время, суд не определял отдельно, должны ли российские хоккеисты выступать под национальной символикой.

В IIHF отреагировали на решение CAS

Международная федерация хоккея выразила разочарование вердиктом, однако подтвердила, что уважает полномочия Спортивного арбитражного суда и будет выполнять его решения.

В IIHF подчеркнули, что предыдущие ограничения были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и сохранения спортивной добродетели.

Также федерация обратила внимание на организационные трудности, возникающие из-за возвращения российских команд. В частности, придется просмотреть форматы соревнований, календари, логистику, условия проживания и меры безопасности.

В международной федерации заявили, что срочно оценят необходимые шаги и сроки решения CAS.

Каких чемпионатов мира касается решения

Согласно заявлению IIHF, вердикт Спортивного арбитражного суда касается пяти международных турниров 2027 года:

чемпионата мира среди мужских сборных;

молодежного чемпионата мира;

чемпионата мира среди женских сборных;

чемпионата мира среди мужских сборных до 18 лет;

чемпионата мира среди женских сборных до 18 лет

Российские команды были отстранены от соревнований под эгидой IIHF в феврале 2022 г. после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Федерация регулярно продолжала ограничения, ссылаясь на риски безопасности.

Теперь, после решения CAS, международная федерация должна организовать возвращение российских сборных в турниры, хотя конкретные сроки и практические условия реализации этого решения еще не требуют согласования.