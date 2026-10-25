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Другое 25 октября 2026 · 16:17

России отдали чемпионат мира: международная федерация приняла скандальное решение

Москва впервые с начала полномасштабной войны проведет турнир такого уровня
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
России отдали чемпионат мира: международная федерация приняла скандальное решение
Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике (фото: facebook.com/iwfnet)

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) определила хозяев четырех чемпионатов мира, которые пройдут в 2028-2030 годах. Одно из решений касается России и может стать важным прецедентом для международного спорта после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу IWF.

Москва примет чемпионат мира

Исполнительный комитет IWF принял решение провести взрослый чемпионат мира 2030 года в Москве. Это первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину случай, когда международная федерация по олимпийскому виду спорта доверила РФ проведение взрослого мирового первенства.

В целом исполком IWF определил хозяев четырех чемпионатов мира на период 2028–2030 годов. В 2028 году Приштина (Косово) примет молодежное первенство, Каракас (Венесуэла) — юниорское, а в 2029 году взрослый ЧМ состоится в индийском Ахмедабаде. Завершающим в этой серии станет турнир в Москве в 2030 году, точные даты которого объявят позже.

Генеральный секретарь организации Хосе Киньонес публично похвалил все полученные заявки и выразил уверенность в "большом успехе" будущих соревнований. Москва примет взрослый ЧМ по тяжелой атлетике в четвертый раз в истории — предыдущие турниры проходили там еще во времена СССР, в 1975, 1980 и 1983 годах.

Последовательное снятие санкций с РФ

Назначение мирового первенства в РФ стало логичным продолжением скандальной политики IWF по возвращению россиян и белорусов в международный спорт.

В июне 2026 года федерация полностью сняла ограничения с представителей этих стран и разрешила им выступать с национальной символикой, флагом и гимном.

Позже, в июле 2026 года, Международный олимпийский комитет (МОК) обновил рекомендации, оставив вопрос проведения турниров на территории РФ на усмотрение соответствующих международных спортивных федераций, чем IWF сразу воспользовалась.

Ранее мы писали, что бывшая звезда "Реала" опозорилась из-за России.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира Российская Федерация
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