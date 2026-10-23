rbc.ua
UA | RU
Пятница, 23 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Бывшая звезда "Реала" опозорился из-за России: высказался в поддержку оккупантов
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 октября 2026 · 16:02

Бывшая звезда "Реала" опозорился из-за России: высказался в поддержку оккупантов

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского клуба сравнил санкции против России и Израиля
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бывшая звезда "Реала" опозорился из-за России: высказался в поддержку оккупантов
Озил высказался в поддержку россиян в футболе (Фото: m10_official, Instagram)

Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" Месут Озил раскритиковал ФИФА за разный подход к России и Израилю. Он призвал организацию применять одинаковые правила ко всем странам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на турецкое издание Yeni Asır.

Что сказал Озил об отстранении России

Бывший полузащитник высказался об отстранении российских клубов и национальных команд от международных футбольных соревнований. А также сравнил это решение с допуском к соревнованиям команд из Израиля.

"Спортивное сообщество всегда объединяло людей. В этом процессе ФИФА не накладывала эмбарго на израильские команды, но наложила на российские. Хочу обратиться отсюда в ФИФА: не следует придерживаться этих двойных стандартов, пусть относятся ко всем одинаково", — заявил Озил.

Где экс-футболист сделал заявление

Озил озвучил свою позицию в Стамбуле, где посетил матч ветеранов "Истанбула" и "Зенита". Поединок прошел в рамках Веронского Евразийского экономического форума.

"Истанбул" являлся последним клубом в профессиональной карьере немецкого футболиста. Ранее он также выступал за "Реал", лондонский "Арсенал", "Шальке" и "Вердер".

Что происходит с санкциями против России

Российские сборные и клубы отстранили от международных футбольных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В то же время, президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно высказывался за пересмотр ограничений. В частности, российские команды уже допустили к новому юношескому турниру – чемпионату мира U-15.

Ранее мы сообщали, что сборная Италии отказалась от назначения Андреа Пирло на должность тренера из-за сотрудничества с российским бизнесом.

Теги: Футбол ФИФА Российская Федерация
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии: кто станет соперником Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии: кто станет соперником Таблица коэффициентов УЕФА: как поражение "Шахтера" повлияло на позицию Украины Таблица коэффициентов УЕФА: как поражение "Шахтера" повлияло на позицию Украины
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист