Бывшая звезда "Реала" опозорился из-за России: высказался в поддержку оккупантов

Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" Месут Озил раскритиковал ФИФА за разный подход к России и Израилю. Он призвал организацию применять одинаковые правила ко всем странам.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на турецкое издание Yeni Asır.
Бывший полузащитник высказался об отстранении российских клубов и национальных команд от международных футбольных соревнований. А также сравнил это решение с допуском к соревнованиям команд из Израиля.
"Спортивное сообщество всегда объединяло людей. В этом процессе ФИФА не накладывала эмбарго на израильские команды, но наложила на российские. Хочу обратиться отсюда в ФИФА: не следует придерживаться этих двойных стандартов, пусть относятся ко всем одинаково", — заявил Озил.
Озил озвучил свою позицию в Стамбуле, где посетил матч ветеранов "Истанбула" и "Зенита". Поединок прошел в рамках Веронского Евразийского экономического форума.
"Истанбул" являлся последним клубом в профессиональной карьере немецкого футболиста. Ранее он также выступал за "Реал", лондонский "Арсенал", "Шальке" и "Вердер".
Российские сборные и клубы отстранили от международных футбольных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
В то же время, президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно высказывался за пересмотр ограничений. В частности, российские команды уже допустили к новому юношескому турниру – чемпионату мира U-15.
Ранее мы сообщали, что сборная Италии отказалась от назначения Андреа Пирло на должность тренера из-за сотрудничества с российским бизнесом.