rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 23 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Колишня зірка "Реала" зганьбився через Росію: висловився на підтримку окупантів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 жовтня 2026 · 16:02

Колишня зірка "Реала" зганьбився через Росію: висловився на підтримку окупантів

Колишній півзахисник збірної Німеччини та мадридського клубу порівняв санкції проти Росії та Ізраїлю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Колишня зірка "Реала" зганьбився через Росію: висловився на підтримку окупантів
Озіл висловився на підтримку росіян у футболі (Фото: m10_official, Instagram)

Колишній футболіст "Реала" та "Арсенала" Месут Озіл розкритикував ФІФА за різний підхід до Росії та Ізраїлю. Він закликав організацію застосовувати однакові правила до всіх країн.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на турецьке видання Yeni Asır.

Що сказав Озіл про відсторонення Росії

Колишній півзахисник висловився щодо відсторонення російських клубів і національних команд від міжнародних футбольних змагань. А також порівняв це рішення із допуском до змагань команд з Ізраїлю.

"Спортивна спільнота завжди об'єднувала людей. У цьому процесі ФІФА не накладала ембарго на ізраїльські команди, але наклала на російські. Хочу звернутися звідси до ФІФА: годі вже дотримуватися цих подвійних стандартів, нехай ставляться до всіх однаково", — заявив Озіл.

Де ексфутболіст зробив заяву

Озіл озвучив свою позицію у Стамбулі, де відвідав матч ветеранів "Істанбула" та "Зеніта". Поєдинок відбувся в межах Веронського Євразійського економічного форуму.

"Істанбул" був останнім клубом у професійній кар'єрі німецького футболіста. Раніше він також виступав за "Реал", лондонський "Арсенал", "Шальке" та "Вердер".

Що відбувається із санкціями проти Росії

Російські збірні та клуби відсторонили від міжнародних футбольних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022-го року.

Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово висловлювався за перегляд обмежень. Зокрема, російські команди вже допустили до нового юнацького турніру - чемпіонату світу U-15.

Раніше ми повідомляли, що збірна Італії відмовилась від призначення Андреа Пірло на посаду тренера через співпрацю з російським бізнесом.

Теги: Футбол ФІФА Російська Федерація
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Хргович готує перший захист титулу IBF у Хорватії: хто стане суперником Хргович готує перший захист титулу IBF у Хорватії: хто стане суперником Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як поразка "Шахтаря" вплинула на позицію України Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як поразка "Шахтаря" вплинула на позицію України
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст