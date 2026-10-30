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Футбол 30 жовтня 2026 · 22:32

ПСЖ потрапив у нестандартну ситуацію: як Забарний зіграв у результативному матчі Ліги 1 (відео)

Парижани влаштували гольову перестрілку з хет-триком захисника
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
ПСЖ потрапив у нестандартну ситуацію: як Забарний зіграв у результативному матчі Ліги 1 (відео)
ПСЖ розбив аутсайдера (фото: x.com/PSG_English)

Український захисник Ілля Забарний провів черговий повний матч за ПСЖ у чемпіонаті Франції. У виїзному поєдинку 9-го туру команда Луїса Енріке зустрілася з "Гавром" і змушена була відіграватися після швидкого пропущеного гола.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шок на старті та історичний бенефіс Хакімі

Поєдинок 9-го туру Ліги 1 розпочався для підопічних Луїса Енріке неочікувано: на 18-й хвилині Джош Майя вивів господарів поля вперед. Проте гранд швидко прийшов до тями. Уже на 26-й хвилині Міка Годтс зрівняв рахунок після передачі Ашрафа Хакімі, а невдовзі марокканський захисник вивів парижан уперед.

У другому таймі ПСЖ повністю домінував на полі. Головним героєм зустрічі став саме Хакімі, який оформив перший у своїй професійній кар'єрі хет-трик, забивши ударом зі штрафного та замкнувши черговий простріл. Ще один м'яч на свій рахунок записав Сенні Меюлю.

Ліга 1. 9-й тур

"Гавр" – ПСЖ – 1:5

Голи: Майя, 18 – Годтс, 26, Хакімі, 28, 55, 69, Меюлю, 62

Як зіграв Забарний

Український захисник вчетверте поспіль вийшов у стартовому складі паризького клубу на матч національної першості та провів на поле всі 90 хвилин. Забарний демонстрував високу точність передач (90 із 95, що складає 95%), а також записав до свого активу два перехоплення, шість вибивань та шість повернень контролю над м'ячем.

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 20 очок та зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці Ліги 1.

Наступний матч парижани проведуть в Лізі чемпіонів. 3 листопада вони зіграють на виїзді проти іспанського "Вільярреала". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Теги: Футбол ПСЖ
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