"Я зачистил хевивейт": Усик сделал заявление об изменении весовой категории

Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик обозначил планы на следующий этап карьеры. Украинец подтвердил интерес к поединку с непобежденным американцем Давидом Бенавидесом и рассказал, при каких условиях готов вернуться в первый тяжелый вес.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на DAZN .

Украинец объяснил важные изменения

После поединка между Саулем Альваресом и Кристианом Мбилли Усик дал интервью Майку Коппинджеру для DAZN. Во время беседы журналист затронул тему возможного противостояния украинца с Давидом Бенавидесом в первом тяжелом весе.

Американец, имеющий рекорд 32-0 (25 КО), владеет чемпионскими поясами WBA и WBO. Усик (25-0, 16 КО) не стал скрывать заинтересованности в таком поединке.

"Я уже зачистил супертяжелый дивизион и возвращаюсь в свою весовую категорию", – объяснил украинский боксер.

На вопрос о своем нынешнем весе Усик ответил, что сейчас весит примерно 96-97 кг. Также он подчеркнул, что хотел бы встречаться с соперниками на пике их формы.

"Если у меня будет возможность вернуться в первый тяжелый вес, я вернусь. Это будет большой бой, потому что Бенавидес – большой чемпион. Ну и я тоже немножко", – добавил украинец.

Когда Усик последний раз боксировал в крузервейте

В крузервейте Усик в последний раз выступал в ноябре 2018 года. Тогда он встретился с британцем Тони Белью и одержал победу нокаутом в восьмом раунде.

В тот момент украинец владел всеми основными чемпионскими поясами дивизиона и имел статус абсолютного чемпиона мира. После этого он перешел в тяжелый вес, где также дважды покорил абсолютную вершину. Теперь возврат к первому тяжелому весу может открыть для Усика новую громкую страницу карьеры.

Впрочем, перед потенциальной встречей с украинцем американцу предстоит провести важное сражение. 5 декабря Бенавидес проведет объединительный поединок с чемпионом WBC Михалом Чеслаком. Его результат и дальнейшие договоренности могут повлиять на организацию возможного поединка с Усиком.