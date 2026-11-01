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Футбол 01 ноября 2026 · 00:35

"Барселона" уничтожила соперника в Ла Лиге: как завершился матч с "Алавесом"

Каталонцы не оставили шансов сопернику
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Барселона" уничтожила соперника в Ла Лиге: как завершился матч с "Алавесом"
Фермин Лопес празднует забитый мяч Алавесу (фото: Ла Лига)

Каталонская "Барселона" одержала разгромную победу над "Алавесом" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Поединок на "Камп Ноу" завершился со счётом 6:1. Команда Ханси Флика реабилитировалась за поражение от мадридского "Реала" в Эль-Классико и укрепила свои позиции в борьбе за чемпионство.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Четыре гола до перерыва

Хозяева захватили инициативу с первых минут и открыли счет. Уже на восьмой минуте Рафинья воспользовался передачей Фермина Лопеса и отправил мяч в ворота соперника.

На 23-й минуте роли поменялись. Ламин Ямаль ассистировал Фермину Лопесу, удвоившему преимущество каталонцев.

Барселона продолжала контролировать игру и создавать опасные моменты. Еще до перерыва Рафинья вторично поразил ворота "Алавеса", оформив дубль после очередной передачи Фермина Лопеса.

В компенсированное к первому тайма время отличился и Ламин Ямаль, доведя счет до 4:0.

Разгром во втором тайме

После отдыха хозяева не сбавили обороты и продолжили атаковать.

На 64-й минуте Ламин Ямаль забил второй мяч во встрече. Результативную передачу молодому испанцу отдал появившийся на поле после замены Габриэл Жезус.

Впоследствии к списку бомбардиров присоединился Энтони Гордон, забивший шестой гол каталонцев.

В конце встречи "Алавес" сумел избежать сухого поражения. Диас воспользовался ошибкой Родри и отправил мяч в ворота хозяев.

Благодаря победе "Барселона" набрала 30 очков и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский "Атлетико" на два балла.

"Алавес" остался на восьмой позиции и продолжил свою безвыигрышную серию до семи матчей.

"Барселона" – "Алавес" – 6:1 (4:0) Голы: Рафинья (2), Фермин Лопес, Ламин Ямаль (2), Гордон – Диас.

Ранее "Милан" и "Интер" устроили голевую перестрелку.

Главные матчи
Серия А 31 октября 21:45
Милан - : - Интер
Ла Лига 31 октября 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 октября 23:00
Канело Альварес - : - Кристиан Мбилли
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