Возвращение откладывается: Де Дзерби огорчил новостью о состоянии Мудрика в "Тоттенгеме"

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба .

Что сказал Де Дзерби

Ранее ожидалось, что украинский вингер сможет вернуться на поле к поединку против "Кристал Пэлас". Впрочем, Роберто Де Дзерби четко обозначил новые сроки возвращения игрока после травмы голеностопного сустава.

"До международной паузы, возможно, вернутся Тосин и Бергвалль. Возможно, не в стартовом составе против "Лидса", но, надеюсь, они будут доступны. Мудрик и Савио - после международной паузы", - цитирует итальянца официальный сайт "шпор".

Сложный старт Мудрика в "Тоттенгеме"

Напомним, Михаил Мудрик присоединился к "Тоттенгему" в сентябре 2026 года на правах аренды из "Челси", где его полноценный контракт действует до июня 2031 года. Пока игрок успел провести за новый клуб лишь один матч - в 3-м туре АПЛ против "Ноттингем Форест" (0:0), выйдя на замену на 74-й минуте.

Сразу после той встречи украинец выбыл из строя из-за повреждения и до сих пор остается вне игры, пропустив не только поединки АПЛ, но и матчи национальной сборной Украины в Лиге наций.