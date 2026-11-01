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Футбол 01 ноября 2026 · 15:44

Возвращение откладывается: Де Дзерби огорчил новостью о состоянии Мудрика в "Тоттенгеме"

Украинский вингер все еще восстанавливается после травмы и пропустит ближайшие матчи
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Возвращение откладывается: Де Дзерби огорчил новостью о состоянии Мудрика в "Тоттенгеме"
Михаил Мудрик (фото: Getty Images)

Главный тренер лондонского "Тоттенхема" Роберто Де Дзерби рассказал о кадрово-медицинской ситуации в команде. Итальянский специалист сообщил неприятные новости относительно сроков восстановления украинского вингера Михаила Мудрика.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Что сказал Де Дзерби

Ранее ожидалось, что украинский вингер сможет вернуться на поле к поединку против "Кристал Пэлас". Впрочем, Роберто Де Дзерби четко обозначил новые сроки возвращения игрока после травмы голеностопного сустава.

"До международной паузы, возможно, вернутся Тосин и Бергвалль. Возможно, не в стартовом составе против "Лидса", но, надеюсь, они будут доступны. Мудрик и Савио - после международной паузы", - цитирует итальянца официальный сайт "шпор".

Сложный старт Мудрика в "Тоттенгеме"

Напомним, Михаил Мудрик присоединился к "Тоттенгему" в сентябре 2026 года на правах аренды из "Челси", где его полноценный контракт действует до июня 2031 года. Пока игрок успел провести за новый клуб лишь один матч - в 3-м туре АПЛ против "Ноттингем Форест" (0:0), выйдя на замену на 74-й минуте.

Сразу после той встречи украинец выбыл из строя из-за повреждения и до сих пор остается вне игры, пропустив не только поединки АПЛ, но и матчи национальной сборной Украины в Лиге наций.

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Теги: Футбол Чемпионат Англии Тоттенхэм
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