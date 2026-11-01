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Зимние виды 01 ноября 2026 · 15:06

"Это катастрофа": решение суда по России создало скандальный тупик в мировом хоккее

В Германии жестко отреагировали на допуск РФ и встали на защиту сборной Украины
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это катастрофа": решение суда по России создало скандальный тупик в мировом хоккее
Германия не хочет видеть Россию на ЧМ (фото: IIHF)

Скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении сборных России на международные турниры повлекло за собой мощный резонанс. Немецкий хоккейный союз категорически выступил против такого шага и заявил об угрозе предстоящему чемпионату мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Жесткая позиция Германии

Глава правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц заявил, что позиция страны остается непоколебимой: Германия против возвращения российских команд на турниры. По его словам, вердикт CAS от 30 октября обязывает IIHF обеспечить участие РФ в сезоне-2026/2027, что создает колоссальные проблемы для Германии как хозяйки мужского ЧМ-2027 в Дюссельдорфе и Мангейме.

"Это решение кардинально меняет ситуацию по ЧМ-2027. Допуск России влечет за собой для нас значительные последствия в сфере безопасности, политики и экономики. Мы анализируем это решение совместно с IIHF", - подчеркнул Лутц.

Международная федерация хоккея также придерживается мнения, что отстранение россиян было необходимо для защиты безопасности участников и целостности соревнований.

Выгонят ли Украину ради России

Экс-звезда немецкого хоккея и функционер DEB Штефан Усторф назвал вердикт суда в Лозанне настоящей "катастрофой". Поскольку состав участников чемпионата мира уже сформирован, решение CAS заставляет либо расширять турнир до 17 команд, либо лишать места один из пробившихся в элиту коллективов – в частности Украину.

"Это значит выгнать Украину ради России. Я не могу требовать от этих двух стран, чтобы они играли друг против друга в хоккей и делали вид, что ничего не произошло. Эта ситуация неприемлема", - констатировал Усторф.

В то же время в российской федерации хоккея уже успели выразить восхищение решением CAS, заявив о подготовке команд к возвращению на международную арену.

Ранее мы сообщили, как на решение CAS отреагировали в Федерации хоккея Украины.

Теги: Хоккей Чемпионат мира Российская Федерация
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