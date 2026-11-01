"Це катастрофа": рішення суду щодо Росії створило скандальний тупик у світовому хокеї

Скандальне рішення Спортивного арбитражного суду (CAS) щодо повернення збірних Росії на міжнародні турніри спричинило потужний резонанс. Німецький хокейний союз категорично виступив проти такого кроку та заявив про загрозу для проведення майбутнього чемпіонату світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Deutsche Welle .

Жорстка позиція Німеччини

Глава правління Німецького хокейного союзу (DEB) Франк Лутц заявив, що позиція країни залишається непохитною: Німеччина проти повернення російських команд на турніри. За його словами, вердикт CAS від 30 жовтня зобов'язує IIHF забезпечити участь РФ у сезоні-2026/2027, що створює колосальні проблеми для Німеччини як господарки чоловічого ЧС-2027 у Дюссельдорфі та Мангеймі.

"Це рішення кардинально змінює ситуацію щодо ЧС-2027. Допуск Росії тягне за собою для нас значні наслідки у сфері безпеки, політики та економіки. Ми аналізуємо це рішення спільно з IIHF", - наголосив Лутц.

Міжнародна федерація хокею також притримується думки, що відсторонення росіян було необхідним для захисту безпеки учасників і цілісності змагань.

Чи виженуть Україну заради Росії

Екс-зірка німецького хокею та функціонер DEB Штефан Усторф назвав вердикт суду в Лозанні справжньою "катастрофою". Оскільки склад учасників чемпіонату світу вже сформований, рішення CAS змушує або розширювати турнір до 17 команд, або позбавляти місця один із колективів, що пробилися до еліти – зокрема Україну.

"Це означає вигнати Україну ради Росії. Я не можу вимагати від цих двох країн, щоб вони грали одна проти одної в хокей і вдавали, ніби нічого не сталося. Ця ситуація неприйнятна", - констатував Усторф.

Водночас у російській федерації хокею вже встигли висловити захоплення рішенням CAS, заявивши про підготовку команд до повернення на міжнародну арену.