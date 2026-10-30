Бойкот ЧС через Росію? У Федерації хокею України відреагували на рішення CAS

Спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення на користь РФ , зобов'язавши Міжнародну федерацію хокею допустити російські збірні до турнірів. В українській федерації детально пояснили свою позицію щодо скандального вердикту та можливого бойкоту майбутніх змагань.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар очільника ФХУ Сергія Мазура "Суспільне Спорт".

Мобілізація союзників та протест

Президент Федерації хокею України Сергій Мазур висловив категоричне розчарування рішенням Лозанни.

"Ми категорично розчаровані рішенням Арбітражного суду, оскільки вважаємо його не тільки несправедливим, а й таким, що паплюжить усі здобутки українського хокею на сьогодні. Ми вже ініціюємо зустріч із керівництвом IIHF для з'ясування всіх обставин", – наголосив Мазур.

Наразі оприлюднено лише резолютивну частину, тому українська сторона розраховує отримати роз'яснення на переговорах з IIHF на початку наступного тижня.

"Після того, як у найкоротші терміни ми з'ясуємо точне формулювання рішення CAS, адже наразі виникає дуже багато запитань, зможемо сформувати більш офіційну позицію", – підкреслив очільник ФХУ.

Паралельно Україна розгортає міжнародну коаліцію та веде комунікацію орієнтовно з 35 національними федераціями.

"Подібні рішення – це питання не лише арбітражу, адже вони безпосередньо впливають на міжнародну хокейну діяльність. Ми опрацьовуємо створення ноти й рухатимемося в усіх напрямках", – зазначив Мазур.

Президент ФХУ Сергій Мазур (фото: ХК "Кременчук")

Позиція щодо бойкоту ЧС-2027

В українській федерації окремо звернули увагу на аномальну швидкість ухвалення вердикту. CAS зобов'язав IIHF допустити російські команди до п'яти чемпіонатів світу 2027 року, розглянувши справу всього за чотири дні.

"Ми вже мали досвід роботи з CAS, і зазвичай це займає два, три, п'ять чи шість місяців. У моїй практиці взагалі не було жодного рішення CAS, ухваленого за чотири дні", – додав керівник українського хокею.

Водночас питання потенційного бойкоту чемпіонату світу 2027 року, куди збірна України повернулася до елітного дивізіону вперше за 20 років, наразі не піднімають.

"Говорити про можливі сценарії зарано – давайте дочекаємося офіційного рішення. Виникає багато питань: як саме росіяни будуть допущені (якщо будуть), у яких вікових категоріях, у якому статусі та з якого року? Наразі ці юридичні аспекти нам невідомі", – пояснив Мазур.