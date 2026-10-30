Бойкот ЧМ из-за России? В Федерации хоккея Украины отреагировали на решение CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение в пользу РФ , обязав Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к турнирам. В украинской федерации подробно объяснили свою позицию по скандальному вердикту и возможному бойкоту предстоящих соревнований.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий главы ФХУ Сергея Мазура "Суспільне Спорт"".
Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур выразил категорическое разочарование решением Лозанны.
"Мы категорически разочарованы решением Арбитражного суда, поскольку считаем его не только несправедливым, но и таким, которое перечеркивает все достижения украинского хоккея на сегодняшний день. Мы уже инициируем встречу с руководством IIHF для выяснения всех обстоятельств", – подчеркнул Мазур.
В настоящее время опубликована только резолютивная часть решения, поэтому украинская сторона рассчитывает получить разъяснения на переговорах с IIHF в начале следующей недели.
"После того как в кратчайшие сроки мы выясним точную формулировку решения CAS, поскольку сейчас возникает очень много вопросов, сможем сформировать более официальную позицию", – отметил глава ФХУ.
Параллельно Украина формирует международную коалицию и ведет коммуникацию примерно с 35 национальными федерациями.
"Подобные решения – это вопрос не только арбитража, поскольку они непосредственно влияют на международную хоккейную деятельность. Мы прорабатываем создание ноты и будем действовать по всем направлениям", – заявил Мазур.
Президент ФХУ Сергей Мазур (фото: ХК "Кременчуг")
В украинской федерации отдельно обратили внимание на аномально высокую скорость вынесения вердикта. CAS обязал IIHF допустить российские команды к пяти чемпионатам мира 2027 года, рассмотрев дело всего за четыре дня.
"У нас уже был опыт работы с CAS, и обычно это занимает два, три, пять или шесть месяцев. В моей практике вообще не было ни одного решения CAS, принятого за четыре дня", – добавил руководитель украинского хоккея.
В то же время вопрос потенциального бойкота чемпионата мира 2027 года, куда сборная Украины вернулась в элитный дивизион впервые за 20 лет, пока не поднимается.
"Говорить о возможных сценариях пока рано – давайте дождемся официального решения. Возникает много вопросов: как именно россияне будут допущены (если будут), в каких возрастных категориях, в каком статусе и с какого года? Сейчас эти юридические аспекты нам неизвестны", – пояснил Мазур.
Ранее сообщалось, что Россия получила возможность провести чемпионат мира в Москве.