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Баскетбол 01 листопада 2026 · 13:46

Михайлюк у топ-10 та шоу Вембаньями: чим запам'яталася ніч у НБА (відео)

Українець відзначився шедевральним асистом у матчі проти "Портленда"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Михайлюк у топ-10 та шоу Вембаньями: чим запам'яталася ніч у НБА (відео)
Святослав Михайлюк (фото: instagram.com/sviat_10)

У ніч на 1 листопада в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулося сім яскравих поєдинків. Український захисник "Юти" Святослав Михайлюк хоч і не зміг врятувати свою команду від поразки, але залишив яскравий слід в історії ігрового дня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Яскравий асист Михайлюка

"Юта Джаз" на домашньому майданчику зазнала четвертої поспіль поразки, поступившись "Портленд Трейл Блейзерс" із рахунком 90:112. Гості захопили ініціативу з перших хвилин і контролювали хід поєдинку до самого фінальної сирени.

Український легіонер "Юти" Святослав Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин, за які набрав 6 очок (реалізувавши 2 з 5 триочкових), записав до свого активу 1 підбирання та 3 результативні передачі. Головним же хайлайтом за участю українця став блискучий асист: Михайлюк віддав ефектну передачу між ніг Роберта Вільямса на данк Джексона Хейса, завдяки чому цей епізод заслужено потрапив до топ-10 найкращих моментів ігрового дня в НБА.

Рекорди Вембаньями та невтримний "Мемфіс"

В інших матчах ігрового дня також було чимало цікавих подій. "Сан-Антоніо" впевнено переграв "Міннесоту" (121:111) завдяки неймовірній грі Віктора Вембаньями, який набрав фантастичні 43 очки.

Тим часом "Мемфіс" знищив "Сакраменто" (136:105) і залишається єдиною командою ліги, яка досі не знає гіркоти поразок у новому сезоні.

Усі результати ігрового дня в НБА:

  • "Юта" – "Портленд" – 90:112
  • "Шарлотт" – "Філадельфія" – 104:109
  • "Нью-Орлеан" – "Атланта" – 121:99
  • "Мемфіс" – "Сакраменто" – 136:105
  • "Мілуокі" – "Клівленд" – 111:136
  • "Сан-Антоніо" – "Міннесота" – 121:111
  • "Х'юстон" – "Оклахома-Сіті" – 119:98

Також ми писали, що жіноча збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2027.

Теги: Баскетбол НБА
Головні матчі
АПЛ 1 листопада 18:30
Ліверпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 листопада 13:00
ЛНЗ - : - Харків
Серія А 1 листопада 21:45
Ювентус - : - Наполі
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