Ягупова очолила список: збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2027

Жіноча збірна України з баскетболу визначилася зі складом на листопадові матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027. До заявки увійшли 14 баскетболісток.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію баскетболу України.
До складу національної команди увійшли гравчині, які виступають в українському та європейських чемпіонатах. Лідером оновленого ростеру традиційно стане Аліна Ягупова.
Повний склад збірної України:
Наша збірна розпочне навчально-тренувальний збір у Ризі 7 листопада. Уже 10 листопада українки вирушать до Люксембургу на перший матч ігрового вікна, після чого переїдуть до Манчестера. Номінально домашній поєдинок проти збірної Франції "синьо-жовті" проведуть у латвійській Ризі.
Розклад матчів збірної України у листопаді:
За підсумками другого раунду кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2027 потраплять по дві найкращі команди з кожної групи. Матчі другого кола відбудуться у лютому 2027 року.