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Футбол 01 ноября 2026 · 20:36

"Шахтер" получил знакомого арбитра на матч со "Спортингом": как команда играла за его судейства

Словацкий рефери Иван Кружляк уже работал на еврокубковых матчах дончан
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Шахтер" получил знакомого арбитра на матч со "Спортингом": как команда играла за его судейства
Иван Кружляк (фото: SL Benfica)

Словацкий арбитр Иван Кружляк назначен главным рефери матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и лиссабонским "Спортингом". Для 42-летнего судьи это будет далеко не первая встреча с "горняками" на международной арене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УЕФА.

Кто будет судить матч

Вместе с Кружляком на поединке будут работать его соотечественники Бронислав Ганцко и Ян Позор, исполняющие обязанности ассистентов главного арбитра.

Четвертым рефери назначен Петер Кралович.

За работу системы видеоповторов будут отвечать итальянские арбитры Марко Ди Белло и Даниэле Киффи.

Кружляк имеет многолетний опыт работы в европейских клубных турнирах. Он регулярно получает назначение на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и международные встречи национальных сборных.

Как "Шахтер" играл за судейства Кружляка

Словацкий рефери уже не раз обслуживал еврокубковые матчи донецкого клуба.

В этих шести поединках дончане одержали три победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

Интересно, что первые три матча за судейства Кружляка завершились победами "Шахтера" над "Истанбул Башакшехиром", "Хоффенхаймом" и "Вольфсбургом". Впоследствии команда уступила мадридскому "Реалу", сыграла вничью с "Фейенордом" и проиграла "Барселоне".

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека может покинуть "Лион" ради соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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