"Шахтер" получил знакомого арбитра на матч со "Спортингом": как команда играла за его судейства

Словацкий арбитр Иван Кружляк назначен главным рефери матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и лиссабонским "Спортингом". Для 42-летнего судьи это будет далеко не первая встреча с "горняками" на международной арене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УЕФА.

Кто будет судить матч

Вместе с Кружляком на поединке будут работать его соотечественники Бронислав Ганцко и Ян Позор, исполняющие обязанности ассистентов главного арбитра.

Четвертым рефери назначен Петер Кралович.

За работу системы видеоповторов будут отвечать итальянские арбитры Марко Ди Белло и Даниэле Киффи.

Кружляк имеет многолетний опыт работы в европейских клубных турнирах. Он регулярно получает назначение на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и международные встречи национальных сборных.

Как "Шахтер" играл за судейства Кружляка

Словацкий рефери уже не раз обслуживал еврокубковые матчи донецкого клуба.

В этих шести поединках дончане одержали три победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

Интересно, что первые три матча за судейства Кружляка завершились победами "Шахтера" над "Истанбул Башакшехиром", "Хоффенхаймом" и "Вольфсбургом". Впоследствии команда уступила мадридскому "Реалу", сыграла вничью с "Фейенордом" и проиграла "Барселоне".