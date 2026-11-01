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Футбол 01 ноября 2026 · 17:03

Матч ЛНЗ – "Харьков" перенесли из-за воздушной тревоги: что известно

Поединок в Черкассах не смог начаться из-за воздушной опасности
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Матч ЛНЗ – "Харьков" перенесли из-за воздушной тревоги: что известно
ЛНЗ – "Харьков" перенесен из-за воздушной тревоги (фото: УПЛ)

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и "Харьковом", запланированный на воскресенье, 1 ноября, был перенесен из-за длительной воздушной тревоги в Черкасской области.

Об этом сообщает Sport RBC.UA с ссылкой на заявление УПЛ.

Почему перенесли матч

Команды должны были начать встречу в 13:00 на стадионе "Черкассы-Арена". Однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток так и не раздался.

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 26 часов. В связи с безопасностью организаторы приняли решение перенести поединок.

Когда сыграют команды

Новую дату и время проведения матча определит Дирекция Украинской Премьер-лиги.

В настоящее время обновленное расписание встречи не объявлено.

Ранее из-за тревоги "Левый Берег" и "Буковина" не смогли доиграть даже со второй попытки.

Ранее из-за тревоги "Левый берег" и "Буковина" не смогли доиграть матч даже со второй попытки.

Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 ноября 13:00
ЛНЗ - : - Харьков
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
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