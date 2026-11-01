rbc.ua
UA | RU
Неділя, 01 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 листопада 2026 · 17:03

Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо

Поєдинок у Черкасах не зміг розпочатися через безпекову ситуацію
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо
ЛНЗ – "Харків" перенесено через повітряну тривогу (фото: УПЛ)

Матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги між черкаським ЛНЗ та "Харковом", запланований на неділю, 1 листопада, було перенесено через тривалу повітряну тривогу в Черкаській області.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву УПЛ

Чому перенесли матч

Команди мали розпочати зустріч о 13:00 на стадіоні "Черкаси-Арена". Однак через повітряну тривогу стартовий свисток так і не пролунав.

Повітряна тривога в Черкаській області триває вже понад 26 годин. Через безпекову ситуацію організатори ухвалили рішення перенести поєдинок.

Коли зіграють команди

Нову дату та час проведення матчу визначить Дирекція Української Прем'єр-ліги.

Наразі оновлений розклад зустрічі не оголошено.

Раніше через тривогу "Лівий Берег" та "Буковина" не змогли дограти навіть з другої спроби.

Раніше через тривогу "Лівий Берег" та "Буковина" не змогли дограти навіть з другої спроби.

Головні матчі
АПЛ 1 листопада 18:30
Ліверпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 листопада 13:00
ЛНЗ - : - Харків
Серія А 1 листопада 21:45
Ювентус - : - Наполі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Історичний успіх на льоду: українські фігуристи переписали 26-річний рекорд на Гран-прі Історичний успіх на льоду: українські фігуристи переписали 26-річний рекорд на Гран-прі "Це катастрофа": рішення суду щодо Росії створило скандальний тупик у світовому хокеї "Це катастрофа": рішення суду щодо Росії створило скандальний тупик у світовому хокеї Матч "Лівий Берег" – "Буковина" в УПЛ не змогли дограти навіть з другої спроби Матч "Лівий Берег" – "Буковина" в УПЛ не змогли дограти навіть з другої спроби
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач