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Бокс 02 листопада 2026 · 08:29

"Це буде легендарно": американський чемпіон погодився на фінальний бій Усика в кар'єрі (відео)

Давід Бенавідес готовий зустрітися з українцем у крузервейті та обіцяє завдати йому першої поразки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Це буде легендарно": американський чемпіон погодився на фінальний бій Усика в кар'єрі (відео)
Давід Бенавідес (фото: instagram.com/benavidez300)

Американський чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Давід Бенавідес відреагував на заяву Олександра Усика про повернення у крузервейт. Непереможений боксер запевнив, що з радістю прийме виклик українського гранда для його прощального поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN Boxing.

"Для мене це велика честь"

За словами 29-річного американця, потенційний бій проти українського суперчемпіона стане одним із найвизначніших протистоянь у сучасній історії боксу. Бенавідес наголосив, що вважає за честь опинитися серед бажаних суперників Усика на його фінальний "Last dance".

"Для мене велика честь, що Олександр Усик взагалі розглядає мене як суперника для свого останнього бою. У нього була видатна кар'єра, але я однозначно переможу його. Я й сам готовий піднятися у вазі та прийняти цей виклик. Це буде величезне випробування, але я на всі 100% впевнений у собі", - заявив Бенавідес.

Коли може відбутися бій Усик – Бенавідес

Наразі на шляху до потенційного протистояння є проміжний етап. 5 грудня Бенавідес має зустрітися з чемпіоном WBC поляком Міхалом Чесляком (28-2, 22 КО). На кону стоятиме об'єднання чемпіонських титулів у крузервейті.

Тим часом Усик може поборотися за вакантний пояс IBF. У разі успішного розвитку подій українець отримає можливість претендувати на звання абсолютного чемпіона світу.

Саме такий сценарій подальшої кар'єри Усика напередодні окреслив його менеджер Сергій Лапін. Потенційний поєдинок із Бенавідесом за абсолютне чемпіонство може відбутися у 2027 році.

Що відомо про Давіда Бенавідеса

29-річний американець залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку – 32 перемоги, з яких 25 завершилися нокаутом.

Бенавідес завойовував чемпіонські пояси у трьох вагових категоріях. Він володів титулом WBC у суперсередній вазі, а також чемпіонськими поясами WBC, WBA та WBO у напівважкій і першій важкій категоріях.

Останній бій американець провів у травні 2026 року. Тоді він нокаутував мексиканця Хільберто Раміреса у шостому раунді та став чемпіоном світу за версіями WBA і WBO у крузервейті.

Раніше ми розповіли, як Усик здивував учинком після бою Канело.

Теги: Бокс Олександр Усик
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