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Футбол 02 листопада 2026 · 00:30

"Ювентус" і "Наполі" визначили переможця в Серії А: українець опинився в заявці гостей

Принципове протистояння в Турині завершилося двома голами та вилученням
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Ювентус" і "Наполі" визначили переможця в Серії А: українець опинився в заявці гостей
Автор першого голу Керім Алайбегович (фото: instagram.com/seriea)

Туринський "Ювентус" здобув перемогу над "Наполі" в центральному матчі 10-го туру чемпіонату Італії. Господарі забили двічі після перерви та виграли з рахунком 2:0. Водночас у заявці неаполітанців уперше опинився 18-річний український захисник Микита Мельник.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Два голи та вилучення

У другій половині зустрічі боротьба залишалася напруженою, а суперники довго не могли знайти шлях до воріт.

Рахунок було відкрито на 70-й хвилині. Керім Алайбегович завдав потужного удару лівою ногою з-за меж штрафного майданчика та відправив м'яч у ворота Мерета.

Через п'ять хвилин становище гостей ускладнилося. Захисник "Наполі" Лука Мар'януччі отримав другу жовту картку й залишив команду в меншості.

Туринці скористалися чисельною перевагою та наприкінці зустрічі подвоїли рахунок.

На 87-й хвилині Жеремі Бога також відзначився дальнім ударом, встановивши остаточний результат – 2:0.

Українець уперше потрапив до заявки "Наполі"

Окремої уваги заслуговує присутність у складі неаполітанців 18-річного українського захисника Микити Мельника.

Футболіст уперше в кар'єрі потрапив до заявки основної команди "Наполі" на офіційний матч.

Мельник розпочав зустріч на лаві запасних, однак можливості дебютувати за першу команду не отримав.

Українець виступає за молодіжну команду неаполітанського клубу. Раніше він перебував у системі донецького "Шахтаря", а згодом продовжив кар'єру в Італії.

У сезоні 2026/27 Мельник провів вісім матчів за юнацьку команду "Наполі" та відзначився однією результативною передачею.

"Ювентус" – "Наполі" – 2:0 Голи: Алайбегович, 70, Бога, 87.

Вилучення: Мар'януччі, 75 ("Наполі", друга жовта картка).

Після цієї перемоги "Ювентус" набрав 17 очок у чемпіонаті Італії, тоді як "Наполі" залишився з 14 балами.

Раніше "Ліверпуль" та "Арсенал" визначили переможця на "Енфілді".

Головні матчі
АПЛ 1 листопада 18:30
Ліверпуль - : - Арсенал
Серія А 1 листопада 21:45
Ювентус - : - Наполі
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