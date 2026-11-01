"Ліверпуль" та "Арсенал" визначили переможця на "Енфілді": історична серія перервалася через 14 років

Лондонський "Арсенал" здобув виїзну перемогу над "Ліверпулем" у центральному матчі 9-го туру АПЛ. Команда Мікеля Артети виграла з рахунком 1:0 та вперше з вересня 2012 року перемогла мерсисайдців на "Енфілді" в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як проходив матч

Гості активніше розпочали зустріч і вже на 16-й хвилині відкрили рахунок.

Після невдалої спроби "Ліверпуля" розпочати атаку від власних воріт футболісти "Арсенала" перехопили м'яч. Деклан Райс виконав простріл у штрафний майданчик, а Кай Гаверц замкнув передачу на дальній стійці.

Пропущений гол змусив господарів активізуватися. "Ліверпуль" почав частіше атакувати, використовуючи флангові передачі та стандарти.

Одну з найкращих нагод зрівняти рахунок мав Флоріан Вірц, який влучив у поперечину. Також небезпечні моменти виникали за участю Александера Ісака, проте реалізувати їх мерсисайдцям не вдалося.

У другому таймі "Ліверпуль" продовжив тиснути на оборону суперника, однак лондонці організовано захищалися та не дозволяли господарям створювати багато моментів безпосередньо перед воротами Давіда Раї.

Водночас "Арсенал" мав можливості збільшити перевагу. Зокрема, після удару Ноні Мадуеке команду господарів урятував Аліссон.

Попри фінальний штурм та шість компенсованих хвилин, "Ліверпуль" так і не зміг відігратися.

Історична перемога "Арсенала"

Завдяки успіху команда Мікеля Артети перервала тривалу безвиграшну серію на полі "Ліверпуля" в АПЛ.

Востаннє лондонці перемагали на "Енфілді" в чемпіонаті Англії у вересні 2012 року. Таким чином, на наступний виїзний успіх їм довелося чекати понад 14 років.

Перемога також дозволила "Арсеналу" очолити турнірну таблицю Прем'єр-ліги, випередивши "Манчестер Сіті".

"Ліверпуль" – "Арсенал" – 0:1 Гол: Гаверц, 16 (Райс).