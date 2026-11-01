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Футбол 01 ноября 2026 · 21:52

"Ливерпуль" и "Арсенал" определили победителя на "Энфилде": историческая серия прервалась спустя 14 лет

Центральный матч девятого тура АПЛ завершился минимальной победой
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Ливерпуль" и "Арсенал" определили победителя на "Энфилде": историческая серия прервалась спустя 14 лет
Автор победного гола Кай Гаверц (фото: instagram.com/premierleague)

Лондонский "Арсенал" одержал выездную победу над "Ливерпулем" в центральном матче 9-го тура АПЛ. Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 1:0 и впервые с сентября 2012 победила мерсисайдцев на "Энфилде" в чемпионате Англии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

Гости активнее начали встречу и уже на 16-й минуте открыли счет.

После неудачной попытки "Ливерпуля" начать атаку от своих ворот футболисты "Арсенала" перехватили мяч. Деклан Райс выполнил прострел в штрафную, а Кай Гаверц замкнул передачу на дальней стойке.

Пропущенный гол заставил хозяев активизироваться. "Ливерпуль" стал чаще атаковать, используя фланговые передачи и стандарты.

Один из лучших случаев сравнять счет имел Флориан Вирц, попавший в перекладину. Также опасные моменты возникали с участием Александра Исаака, однако реализовать их мерсисайдцам не удалось.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил оказывать давление на оборону соперника, однако лондонцы организованно защищались и не позволяли хозяевам создавать много моментов непосредственно перед воротами Давида Раи.

В то же время "Арсенал" имел возможность увеличить преимущество. В частности, после удара Нони Мадуэке команду хозяев спас Алиссон.

Несмотря на финальный штурм и 6 компенсированных минут, "Ливерпуль" так и не смог отыграться.

Историческая победа "Арсенала"

Благодаря успеху, команда Микеля Артеты прервала длительную безвыигрышную серию на поле "Ливерпуля" в АПЛ.

В последний раз лондонцы побеждали на "Энфилде" в чемпионате Англии в сентябре 2012 года. Таким образом, следующего выездного успеха им пришлось ждать более 14 лет.

Победа также позволила "Арсеналу" возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги, опередив "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" – "Арсенал" – 0:1 Гол: Гаверц, 16 (Райс).

Ранее "Милан" и "Интер" устроили голевую перестрелку.

Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
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