rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 02 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Ювентус" и "Наполи" определили победителя в Серии А: украинец оказался в заявке гостей
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 02 ноября 2026 · 00:30

"Ювентус" и "Наполи" определили победителя в Серии А: украинец оказался в заявке гостей

Принципиальное противостояние в Турине завершилось двумя голами и удалением
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Ювентус" и "Наполи" определили победителя в Серии А: украинец оказался в заявке гостей
Автор первого гола Керим Алайбегович (фото: instagram.com/seriea)

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Наполи" в центральном матче 10-го тура чемпионата Италии. Хозяева забили дважды после перерыва и выиграли со счётом 2:0. В заявке неаполитанцев впервые оказался 18-летний украинский защитник Никита Мельник.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Два гола и удаление

Во второй половине встречи борьба оставалась напряженной, а соперники долго не могли найти путь к воротам.

Счет был открыт на 70-й минуте. Керим Алайбегович нанес мощный удар левой ногой из-за пределов штрафной и отправил мяч в ворота Мерета.

Спустя пять минут положение гостей осложнилось. Защитник "Наполи" Лука Марьянуччи получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Туринцы воспользовались численным преимуществом и в конце встречи удвоили счет.

На 87-й минуте Жереми Бога также отметился дальним ударом, установив окончательный результат – 2:0.

Украинец впервые попал в заявку "Наполи"

Отдельного внимания заслуживает присутствие в составе неаполитанцев 18-летнего украинского защитника Никиты Мельника.

Футболист впервые в карьере попал в заявку основной команды "Наполи" на официальный матч.

Мельник начал встречу на скамейке запасных, однако возможности дебютировать за первую команду не получил.

Украинец выступает за молодежную команду неаполитанского клуба. Ранее он находился в системе донецкого "Шахтера", а затем продолжил карьеру в Италии.

В сезоне 2026/27 Мельник провел восемь матчей за юношескую команду "Наполи" и отличился одной результативной передачей.

"Ювентус" – "Наполи" – 2:0 Голы: Алайбегович, 70, Бога, 87.

Удаления: Марьянуччи, 75 ("Наполи", вторая желтая карточка).

После этой победы "Ювентус" набрал 17 очков в чемпионате Италии, в то время как "Наполи" остался с 14 баллами.

Ранее "Ливерпуль" и "Арсенал" определили победителя на "Энфилде".

Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Исторический успех на льду: украинские фигуристы переписали 26-летний рекорд на Гран-при Исторический успех на льду: украинские фигуристы переписали 26-летний рекорд на Гран-при Фонсека может покинуть "Лион" ради соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов Фонсека может покинуть "Лион" ради соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов Матч ЛНЗ – "Харьков" перенесли из-за воздушной тревоги: что известно Матч ЛНЗ – "Харьков" перенесли из-за воздушной тревоги: что известно
Мнения
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Александр Чепилко
Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель