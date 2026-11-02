"Это будет легендарно": американский чемпион согласился на финальное сражение Усика в карьере (видео)

Американский чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Давид Бенавидес отреагировал на заявление Александра Усика о возвращении в крузервейт . Непобежденный боксер заверил, что с радостью примет вызов украинского гранда ради его прощального поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на DAZN Boxing .

"Для меня это большая честь"

По словам 29-летнего американца, потенциальный бой против украинского суперчемпиона станет одним из самых значимых противостояний в современной истории бокса. Бенавидес подчеркнул, что считает за честь оказаться среди желаемых соперников Усика на его прощальный бой – финальный "Last dance".

"Для меня большая честь, что Александр Усик вообще рассматривает меня в качестве соперника для своего последнего боя. У него была выдающаяся карьера, но в этот раз победа однозначно будет на моей стороне. Я и сам готов подняться в весе и принять этот вызов. Это будет огромное испытание, но я на все 100% уверен в себе", – заявил Бенавидес.

Когда может произойти бой Усик – Бенавидес

Сейчас на пути к потенциальному противостоянию есть промежуточный этап. 5 декабря Бенавидес должен встретиться с чемпионом WBC поляком Михалом Чесляком (28-2, 22 КО). На кону будет стоять объединение чемпионских титулов в крузервейте.

Тем временем Усик может сразиться за вакантный пояс IBF. В случае успешного развития событий, украинец получит возможность претендовать на звание абсолютного чемпиона мира.

Именно такой сценарий дальнейшей карьеры Усика накануне наметил его менеджер Сергей Лапин. Потенциальный поединок с Бенавидесом за абсолютное чемпионство может состояться в 2027 году.

Что известно о Давиде Бенавидесе

29-летний американец остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке – 32 победы, из которых 25 завершились нокаутом.

Бенавидес завоевывал чемпионские пояса в трех весовых категориях. Он владел титулом WBC в суперсреднем весе, а также чемпионскими поясами WBC, WBA и WBO в полутяжелой и первой тяжелой категориях.

Последнее сражение американец провел в мае 2026 года. Тогда он нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса в шестом раунде и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в крузервейте.