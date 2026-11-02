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Другое 02 ноября 2026 · 07:36

Формула-1 получила самого молодого чемпиона: Антонелли переписал историю на Гран-при Мексики

20-летний пилот "Мерседес" досрочно выиграл титул 2026 года
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Формула-1 получила самого молодого чемпиона: Антонелли переписал историю на Гран-при Мексики
Андреа Кими Антонелли опередил легенд (фото: x.com/F1)

Гран-при Мексики поставил точку в главной интриге автоспортивного сезона. 20-летний итальянский феномен Андреа Кими Антонелли одержал итоговую победу в чемпионате, переписав рекорды легендарных предшественников и прервав десятилетия ожидания для своей страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

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Гонка на автодроме имени братьев Родригес оказалась насыщенной на события: хаотический старт, авария Валттери Боттаса и красные флаги, временно остановившие заезд. Победу в драматической гонке одержал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а вторую строчку занял пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Формула-1 получила самого молодого чемпиона: Антонелли переписал историю на Гран-при Мексики

Падение рекорда Феттеля и титул для Италии

Однако главные объективы фотокамер были направлены на Андреа Кими Антонелли. Финишировав третьим, итальянский пилот "Мерседеса" довел свой актив до 380 очков. Это сделало его абсолютно недосягаемым для любого из преследователей за четыре этапа до окончания сезона. В нынешнем чемпионате в активе юниора – девять побед и шестнадцать подиумов.

Завоевав титул в возрасте 20 лет и 68 дней, Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1, превзойдя многолетний рекорд Себастьяна Феттеля. Немец удерживал этот статус с 2010 года, когда завоевал свой первый титул в возрасте 23 лет и 134 дней.

Формула-1 получила самого молодого чемпиона: Антонелли переписал историю на Гран-при Мексики

Самые молодые чемпионы в истории Формулы-1:

  1. Андреа Кими Антонелли – 20 лет 68 дней
  2. Себастьян Феттель – 23 года 134 дня
  3. Льюис Хэмилтон – 23 года 300 дней
  4. Фернандо Алонсо – 24 года 59 дней
  5. Макс Ферстаппен – 24 года 73 дня

Кроме того, Антонелли прервал более 70-летнюю паузу для своей страны: он стал первым итальянцем с чемпионским титулом в "королевской гонке" со времен Альберто Аскари в 1953 году. Успех молодого гонщика также позволил конюшне "Мерседес" досрочно добыть Кубок конструкторов.

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Теги: Формула-1
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