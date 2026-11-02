rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 02 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Формула-1 отримала наймолодшого чемпіона: Антонеллі переписав історію на Гран-прі Мексики
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 02 листопада 2026 · 07:36

Формула-1 отримала наймолодшого чемпіона: Антонеллі переписав історію на Гран-прі Мексики

20-річний пілот "Мерседес" достроково виграв титул 2026 року
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Формула-1 отримала наймолодшого чемпіона: Антонеллі переписав історію на Гран-прі Мексики
Андреа Кімі Антонеллі випередив легенд (фото: x.com/F1)

Гран-прі Мексики поставило крапку в головній інтризі автоспортивного сезону. 20-річний італійський феномен Андреа Кімі Антонеллі здобув підсумковий триумф у чемпіонаті, переписавши рекорди легендарних попередників та перервавши десятиліття очікування для власної країни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Драма в Мехіко та перемога Ферстаппена

Перегони на автодромі імені братів Родрігес виявилися насиченими на події: хаотичний старт, аварія Валттері Боттаса та червоні прапори, які тимчасово зупинили заїзд. Перемогу в драматичній гонці виборов Макс Ферстаппен із "Ред Булл", а другу сходинку посів пілот "Феррарі" Льюїс Хемілтон.

Формула-1 отримала наймолодшого чемпіона: Антонеллі переписав історію на Гран-прі Мексики

Падіння рекорду Феттеля та титул для Італії

Проте головні об'єктиви фотокамер були спрямовані на Андреа Кімі Антонеллі. Фінішувавши третім, італійський пілот "Мерседес" довів свій доробок до 380 очок. Це зробило його абсолютно недосяжним для будь-кого з переслідувачів за чотири етапи до фінішу сезону. У нинішньому чемпіонаті в активі юніора – дев'ять перемог і шістнадцять подіумів.

Здобувши титул у віці 20 років і 68 днів, Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1, перевершивши багаторічний рекорд Себастьяна Феттеля. Німець тримав цей статус із 2010 року, коли здобув перше чемпіонство у 23 роки та 134 дні.

Формула-1 отримала наймолодшого чемпіона: Антонеллі переписав історію на Гран-прі Мексики

Наймолодші чемпіони в історії Формули-1:

  1. Андреа Кімі Антонеллі – 20 років 68 днів
  2. Себастьян Феттель – 23 роки 134 дні
  3. Льюїс Хемілтон – 23 роки 300 днів
  4. Фернандо Алонсо – 24 роки 59 днів
  5. Макс Ферстаппен – 24 роки 73 дні

Окрім цього, Антонеллі перервав понад 70-річну паузу для своєї країни: він став першим італійцем із чемпіонським титулом у "королівських перегонах" з часів Альберто Аскарі в 1953 році. Успіх молодого гонщика також дозволив стайні "Мерседес" достроково вибороти Кубок конструкторів.

Раніше ми писали, що "Макларен" продає боліди Сенни, Хемілтона та Бреда Пітта.

Теги: Формула-1
Головні матчі
АПЛ 1 листопада 18:30
Ліверпуль - : - Арсенал
Серія А 1 листопада 21:45
Ювентус - : - Наполі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Історичний успіх на льоду: українські фігуристи переписали 26-річний рекорд на Гран-прі Історичний успіх на льоду: українські фігуристи переписали 26-річний рекорд на Гран-прі Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач