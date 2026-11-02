Мадридський прорив: українець Шульга видав найкращий матч сезону за "Реал" (відео)

Український захисник мадридського "Реала" Максим Шульга яскраво проявив себе у черговому турі чемпіонату Іспанії. У матчі проти "Бургоса" українець скористався наданим ігровим часом та провів свій найрезультативніший поєдинок у нинішньому сезоні.

Шоу Шульги у Мадриді

Отримавши шанс від головного тренера, Максим Шульга провів на паркеті 15 хвилин, за які встиг стати одним із найефективніших гравців на майданчику. Український баскетболіст продемонстрував неабияку точність із дальньої дистанції, влучивши 4 з 6 триочкових кидків, а також упевнено реалізував обидва штрафні.

Загалом у доробку Шульги 14 набраних очок, 1 підбір, 1 результативна передача та 1 перехоплення при 2 втратах. Завдяки результативним діям українця "Реал" упевнено довів матч до перемоги з рахунком 90:79, а для самого Максима цей виступ став особистим рекордом сезону.

Як зіграли інші українці в Іспанії

Паралельно в іспанських дивізіонах відзначилися ще двоє українських баскетболістів: