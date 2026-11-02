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Баскетбол 02 листопада 2026 · 10:23

Мадридський прорив: українець Шульга видав найкращий матч сезону за "Реал" (відео)

22-річний баскетболіст реалізував чотири триочкові та допоміг команді здобути перемогу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мадридський прорив: українець Шульга видав найкращий матч сезону за "Реал" (відео)
Максим Шульга (фото: realmadrid.com)

Український захисник мадридського "Реала" Максим Шульга яскраво проявив себе у черговому турі чемпіонату Іспанії. У матчі проти "Бургоса" українець скористався наданим ігровим часом та провів свій найрезультативніший поєдинок у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шоу Шульги у Мадриді

Отримавши шанс від головного тренера, Максим Шульга провів на паркеті 15 хвилин, за які встиг стати одним із найефективніших гравців на майданчику. Український баскетболіст продемонстрував неабияку точність із дальньої дистанції, влучивши 4 з 6 триочкових кидків, а також упевнено реалізував обидва штрафні.

Загалом у доробку Шульги 14 набраних очок, 1 підбір, 1 результативна передача та 1 перехоплення при 2 втратах. Завдяки результативним діям українця "Реал" упевнено довів матч до перемоги з рахунком 90:79, а для самого Максима цей виступ став особистим рекордом сезону.

Як зіграли інші українці в Іспанії

Паралельно в іспанських дивізіонах відзначилися ще двоє українських баскетболістів:

  • Артем Пустовий у складі "Андорри" став найрезультативнішим гравцем команди в матчі проти "Валенсії" (79:111). За 21 хвилину центровий здобув 19 очок, зібрав 5 підбирань при 2 втратах та 4 фолах.
  • Данііл Шеліст у другому дивізіоні відіграв 23 хвилини за "Ов'єдо" в драматичному поєдинку проти "Палмер Баскет" (79:80). На його рахунку 2 очка, 3 підбирання та 2 фоли.

Напередодні шедевральний асист Святослава Михайлюка потрапив до топ-10 ігрових моментів дня в НБА.

Теги: Баскетбол Чемпіонат Іспанії Реал
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