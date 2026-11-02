Мадридский прорыв: украинец Шульга выдал лучший матч сезона за "Реал" (видео)

Украинский защитник мадридского "Реала" Максим Шульга проявил себя в очередном туре чемпионата Испании. В матче против "Бургоса" украинец воспользовался предоставленным игровым временем и провел свой самый результативный поединок в нынешнем сезоне.

Шоу Шульги в Мадриде

Получив шанс от главного тренера Максим Шульга провел на паркете 15 минут, за которые успел стать одним из самых эффективных игроков на площадке. Украинский баскетболист продемонстрировал незаурядную точность с дальней дистанции, попав 4 из 6 трехочковых бросков, а также уверенно реализовал оба штрафных.

Всего в наработке Шульги 14 набранных очков, 1 подбор, 1 результативная передача и 1 перехват при 2 потерях. Благодаря результативным действиям украинца "Реал" уверенно довел матч до победы со счетом 90:79, а для самого Максима это выступление стало личным рекордом сезона.

Как сыграли другие украинцы в Испании

Параллельно в испанских дивизионах отличились еще два украинских баскетболиста: