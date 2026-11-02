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Баскетбол 02 ноября 2026 · 10:23

Мадридский прорыв: украинец Шульга выдал лучший матч сезона за "Реал" (видео)

22-летний баскетболист реализовал четыре трехочковых и помог команде одержать победу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мадридский прорыв: украинец Шульга выдал лучший матч сезона за "Реал" (видео)
Максим Шульга (фото: realmadrid.com)

Украинский защитник мадридского "Реала" Максим Шульга проявил себя в очередном туре чемпионата Испании. В матче против "Бургоса" украинец воспользовался предоставленным игровым временем и провел свой самый результативный поединок в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Шоу Шульги в Мадриде

Получив шанс от главного тренера Максим Шульга провел на паркете 15 минут, за которые успел стать одним из самых эффективных игроков на площадке. Украинский баскетболист продемонстрировал незаурядную точность с дальней дистанции, попав 4 из 6 трехочковых бросков, а также уверенно реализовал оба штрафных.

Всего в наработке Шульги 14 набранных очков, 1 подбор, 1 результативная передача и 1 перехват при 2 потерях. Благодаря результативным действиям украинца "Реал" уверенно довел матч до победы со счетом 90:79, а для самого Максима это выступление стало личным рекордом сезона.

Как сыграли другие украинцы в Испании

Параллельно в испанских дивизионах отличились еще два украинских баскетболиста:

  • Артем Пустовой в составе "Андорры" стал самым результативным игроком команды в матче против "Валенсии" (79:111). За 21 минуту центровой набрал 19 очков, сделал 5 подборов при 2 потерях и 4 фолах.
  • Даниил Шелист во втором дивизионе отыграл 23 минуты за "Овьедо" в драматическом поединке против "Палмер Баскет" (79:80). На его счету 2 очка, 3 подбора и 2 фола.

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Теги: Баскетбол Чемпионат Испании Реал
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