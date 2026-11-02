Мадридский прорыв: украинец Шульга выдал лучший матч сезона за "Реал" (видео)

Украинский защитник мадридского "Реала" Максим Шульга проявил себя в очередном туре чемпионата Испании. В матче против "Бургоса" украинец воспользовался предоставленным игровым временем и провел свой самый результативный поединок в нынешнем сезоне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Получив шанс от главного тренера Максим Шульга провел на паркете 15 минут, за которые успел стать одним из самых эффективных игроков на площадке. Украинский баскетболист продемонстрировал незаурядную точность с дальней дистанции, попав 4 из 6 трехочковых бросков, а также уверенно реализовал оба штрафных.
Всего в наработке Шульги 14 набранных очков, 1 подбор, 1 результативная передача и 1 перехват при 2 потерях. Благодаря результативным действиям украинца "Реал" уверенно довел матч до победы со счетом 90:79, а для самого Максима это выступление стало личным рекордом сезона.
Параллельно в испанских дивизионах отличились еще два украинских баскетболиста:
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