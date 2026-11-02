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Футбол 02 ноября 2026 · 12:56

Фонсека растрогался после матча "Лиона", а "Спортинг" уволил тренера: пазл с возвращением складывается

Португалец близок к возвращению на родину
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фонсека растрогался после матча "Лиона", а "Спортинг" уволил тренера: пазл с возвращением складывается
Паулу Фонсека (фото: instagram.com/paulofonseca_oficial)

Главный тренер французского "Лиона" Паулу Фонсека пережил очень эмоциональные минуты после победы над "Анже" в чемпионате Франции. Поведение португальца лишь усилило слухи о его возможном уходе из клуба посреди сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на французское издание 20 Minutes.

Слезы в Лионе и освобождение в Лиссабоне

Несмотря на то, что победа со счетом 2:0 принесла "Лиону" три очка и закрепила команду на третьем месте в Лиге 1, успех не изменил позиции тренера. В раздевалке Фонсека поблагодарил подопечных за самоотдачу, дав понять, что не видит перспектив для дальнейшей работы.

Тем временем лиссабонский "Спортинг" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Руем Боржешем. По информации португальских СМИ, стороны уже достигли договоренности, и новым наставником "львов" станет именно Паулу Фонсека.

Решающая неделя и встреча с "Шахтером"

Смена на тренерском мостике происходит стремительно, ведь уже во вторник, 3 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против "Спортинга" в рамках Лиги чемпионов. До назначения Фонсеки обязанности главного тренера лиссабонцев будет исполнять Тиагу Фернандеш.

Напомним, что Паулу Фонсека имеет успешный опыт работы в Украине: в 2016-2019 годах он возглавлял донецкий "Шахтер", с которым трижды выигрывал чемпионский титул.

Ранее мы сообщили, что "Шахтер" получил знакомого арбитра на матч со "Спортингом" в Лиге чемпионов.

Теги: Футбол Шахтер Пауло Фонсека
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