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Футбол 02 ноября 2026 · 09:33

Шоу Месси продолжается: аргентинец оформил роскошный камбэк в МЛС (видео)

Капитан "цапель" забил и ассистировал, а его команда обошла конкурента
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шоу Месси продолжается: аргентинец оформил роскошный камбэк в МЛС (видео)
Лионель Месси (фото: Getty Images)

В ночь на 2 ноября в регулярном чемпионате МЛС состоялись ключевые матчи предпоследнего тура. Главным событием стала выездная победа "Интер Майами" над "Нью-Ингленд Революшн", где решающую роль снова сыграл звездный Лионель Месси.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Месси перевернул игру за 14 минут

Хозяева поля вышли вперед на 53-й минуте после точного удара Даниэля Газдага. Однако "Интер Майами" сумел переломить ход поединка благодаря активности своего лидера. В середине второго тайма Месси выполнил результативную передачу головой на Хермана Бертераме, который сравнял счет на 69-й минуте.

А на 83-й минуте аргентинский капитан взял инициативу на себя: эффектным дриблингом он обыграл нескольких соперников и отправил мяч в нижний угол ворот, принеся своей команде победу.

Благодаря этому успеху "цапли" обошли именно "Нью-Ингленд Революшн" и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Для Месси этот гол и ассист довели общее количество результативных действий на клубном уровне в текущем сезоне до 45 (29 забитых мячей и 16 голевых передач в 33 матчах).

МЛС, регулярный чемпионат

"Нью-Ингленд Революшн" – "Интер Майами" – 1:2

Голы: Газдаг, 53 – Бертераме, 69, Месси, 83

Ранее стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" и отрыв Гарри Кейна от Килиана Мбаппе.

Теги: Футбол Месси
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