"Полесье" объявило об отставке Хацкевича

ФК "Полесье" объявил об изменениях в структуре управления клубом. В частности, в житомирской команде вводят Наблюдательный совет, а Александр Хацкевич завершает работу в должности вице-президента.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Полесья".
Как сообщила пресс-служба житомирского клуба, новую управленческую структуру формируют с учетом практик ведущих европейских клубов.
Создание Наблюдательного совета должно усилить взаимодействие между ключевыми направлениями работы, улучшить внутреннюю коммуникацию и обеспечить своевременное и согласованное принятие решений.
В рамках этих изменений должность вице-президента, занимаемая Хацкевичем, в новой модели управления не предусмотрена. В этой связи бывший футболист и тренер покидает житомирский клуб.
Как футболист Хацкевич приехал в Украину в 1996 году – вместе с Валентином Белькевичем он пришел в киевское "Динамо". За столичный клуб Хацкевич играл до 2004 года, после чего продолжил игровую карьеру в китайском "Тяньцзине Теда".
Игровую карьеру Хацкевич завершил в 2007 году, выступая за минское "Динамо". Там начал тренировать. В 2010 году Александр Хацкевич стал ассистентом главного тренера киевского "Динамо", а с 2014 по 2016 тренировал национальную сборную Беларуси.
В 2017 году возглавил киевское "Динамо", с которым работал два года. К "Полесью" Хацкевич присоединился год назад, летом 2025-го.
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