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Футбол 02 ноября 2026 · 14:35

Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир в истории УПЛ: видео рекордного гола

Опытный вингер забил решающий мяч в ворота "Кривбасса"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир в истории УПЛ: видео рекордного гола
Андрей Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко установил историческое достижение в украинской Премьер-лиге. Опытный футболист воспользовался возможностью в матче с "Кривбассом", чтобы возглавить список лучших бомбардиров за всю историю чемпионата.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Исторический гол в ворота "Кривбасса"

Решающий эпизод произошел 2 ноября в конце первого тайма выездного матча против "Кривбасса". Получив право на одиннадцатиметровый удар, Андрей Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти и огорчил вратаря хозяев.

Этот мяч стал для 37-летнего вингера киевлян 125-м в карьере в рамках украинской Премьер-лиги. Меткий удар позволил ему единолично возглавить список самых результативных игроков за все время проведения турнира.

Превзойденный рекорд Шацких

Благодаря 125-му забитому мячу Ярмоленко опередил бывшего нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких, на счету которого было 124 гола. Достижение форварда из Узбекистана держалось более десятилетия, однако теперь список бомбардиров всех времен официально возглавляет действующий лидер "бело-синих".

Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ:

  1. Андрей Ярмоленко – 125 голов
  2. Максим Шацких – 124
  3. Сергей Ребров – 123
  4. Евгений Селезнев – 117
  5. Андрей Воробей – 105
  6. Жуниор Мораес – 103
  7. Александр Гладкий – 99
  8. Александр Гайдаш – 95
  9. Марко Девич – 90
  10. Сергей Мизин – 90

Ранее стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" и отрыв Гарри Кейна от Килиана Мбаппе.

Теги: Футбол УПЛ Ярмоленко Динамо
Главные матчи
УПЛ 2 ноября 13:00
Кривбасс - : - Динамо
УПЛ 2 ноября 13:00
Заря - : - Эпицентр
УПЛ 2 ноября 18:00
Карпаты - : - Кудровка
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