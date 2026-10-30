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Футбол 30 октября 2026 · 20:10

Шедевры от Алиссона: "Шахтер" дожал "Оболонь" на старте тура УПЛ (видео)

"Горняки" сломали насыщенную защиту киевлян после выхода джокера на поле
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шедевры от Алиссона: "Шахтер" дожал "Оболонь" на старте тура УПЛ (видео)
Матч "Шахтер" – "Оболонь" (фото: УПЛ)

Донецкий "Шахтер" в непростом противостоянии победил столичную "Оболонь" в первом матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 11-й тур

"Шахтер" – "Оболонь" – 2:0

Голы: Алиссон, 71, 85

Насыщенная оборона "Оболони"

Поединок во Львове начался с ожидаемого давления "Шахтера", который пытался быстро найти свободные зоны в плотных защитных порядках "Оболони". Киевляне закрылись в глубокой обороне, заставляя подопечных Арды Турана искать нестандартные решения.

В первом тайме "горняки" создали несколько опасных моментов. В частности, на 16-й минуте Лассина Траоре после передачи Изаки вышел на ударную позицию и пробил в перекладину. "Оболонь" пыталась отвечать контратаками, однако в конце первой половины встречи гости понесли потерю: из-за травмы поле на носилках покинул Александр Суханов, вместо которого вышел Денис Устименко. На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Дубль Алиссона

После перерыва рисунок игры не изменился: "Шахтер" продолжал давить. На 71-й минуте после розыгрыша углового с правого фланга Невертон отдал мяч Алиссону, который вышел на замену. Бразилец закрутил мяч из правого угла штрафной в дальний угол так, что тот оказался в сетке, — 1:0.

В дальнейшем "Шахтер" пытался окончательно снять вопрос о победителе. На 85-й минуте все тот же Алиссон эффектно сместился с правого фланга и нанес роскошный дальний удар в правый нижний угол — 2:0.

Киевляне пытались ответить в концовке встречи, и на 90-й минуте Дмитрий Ризнык совершил суперсейв, дотянувшись под перекладиной до опасного дальнего удара Игоря Мединского. В итоге уверенная победа принесла "горнякам" заслуженные три очка в чемпионате.

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