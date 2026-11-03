Скандал у світовому хокеї: провідні збірні оголосили бойкот матчам із РФ після рішення CAS

Одразу п'ять провідних хокейних федерацій Європи офіційно заявили про відмову грати проти збірних Росії на світових першостях. Такий демарш став відповіддю на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські команди до змагань у сезоні-2026/27.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Лідерські позиції у спротиві рішенням CAS обійняла Фінляндія. Очільник Фінської хокейної асоціації Гейккі Гієтанен наголосив, що національні збірні країни не проводитимуть жодного матчу проти представників РФ, доки триває воєнна агресія проти України. Фінська сторона активно об'єднує інші держави, аби спільно донести до IIHF категоричну відмову виходити на один лід із росіянами.
До протестного блоку також приєдналися Швеція, Данія, Норвегія та Латвія, а підтримку висловили Німеччина, Чехія та Австрія:
Відмова від матчів проти РФ може мати для збірних серйозні дисциплінарні наслідки від IIHF – від технічних поразок до примусового пониження у дивізіоні.
Повернення Росії також спричинило фінансову та організаційну кризу у світовому хокеї. Шведська компанія AJ Produkter, яка була офіційним спонсором світової першості впродовж 37 років, оголосила про відкликання своїх логотипів і припинення співпраці з турніром 2027 року.
Окрім цього, під загрозою опинилося проведення чоловічого чемпіонату світу-2027, який має відбутися з 14 по 30 травня в Німеччині. Німецька хокейна федерація висловила занепокоєння щодо безпеки та додаткових фінансових витрат, а приймаюча сторона вже розглядає юридичні варіанти відмови від проведення турніру.
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