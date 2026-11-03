Скандал у світовому хокеї: провідні збірні оголосили бойкот матчам із РФ після рішення CAS

Одразу п'ять провідних хокейних федерацій Європи офіційно заявили про відмову грати проти збірних Росії на світових першостях. Такий демарш став відповіддю на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські команди до змагань у сезоні-2026/27.

Коаліція протесту

Лідерські позиції у спротиві рішенням CAS обійняла Фінляндія. Очільник Фінської хокейної асоціації Гейккі Гієтанен наголосив, що національні збірні країни не проводитимуть жодного матчу проти представників РФ, доки триває воєнна агресія проти України. Фінська сторона активно об'єднує інші держави, аби спільно донести до IIHF категоричну відмову виходити на один лід із росіянами.

До протестного блоку також приєдналися Швеція, Данія, Норвегія та Латвія, а підтримку висловили Німеччина, Чехія та Австрія:

Фінляндія та Швеція: Наголошують, що не виходитимуть на лід проти РФ через принципову позицію щодо війни в Україні та відсутність безпекових гарантій. Водночас збірні не відмовляються від участі в самих турнірах.

Наголошують, що не виходитимуть на лід проти РФ через принципову позицію щодо війни в Україні та відсутність безпекових гарантій. Водночас збірні не відмовляються від участі в самих турнірах. Данія: Президент федерації Генріх Бах Нільсен підкреслив, що провів консультації з капітаном збірної Єспером Єнсеном та вже сповістив керівництво IIHF у Цюриху. Вихід на гру проти росіян датчани вважають прямою загрозою цілісності хокею, яка перетворить змагання на хаос.

Президент федерації Генріх Бах Нільсен підкреслив, що провів консультації з капітаном збірної Єспером Єнсеном та вже сповістив керівництво IIHF у Цюриху. Вихід на гру проти росіян датчани вважають прямою загрозою цілісності хокею, яка перетворить змагання на хаос. Норвегія та Латвія: У заявах обох країн головним акцентом є захист ментального й фізичного здоров'я спортсменів та їхніх родин, оскільки за нинішніх умов такі зустрічі несуть суттєві загрози безпеці.

Відмова від матчів проти РФ може мати для збірних серйозні дисциплінарні наслідки від IIHF – від технічних поразок до примусового пониження у дивізіоні.

Втрата спонсорів та загроза скасування ЧС-2027

Повернення Росії також спричинило фінансову та організаційну кризу у світовому хокеї. Шведська компанія AJ Produkter, яка була офіційним спонсором світової першості впродовж 37 років, оголосила про відкликання своїх логотипів і припинення співпраці з турніром 2027 року.

Окрім цього, під загрозою опинилося проведення чоловічого чемпіонату світу-2027, який має відбутися з 14 по 30 травня в Німеччині. Німецька хокейна федерація висловила занепокоєння щодо безпеки та додаткових фінансових витрат, а приймаюча сторона вже розглядає юридичні варіанти відмови від проведення турніру.