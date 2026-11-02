rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 02 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види Чи виключать Україну з ЧС з хокею на користь Росії: стало відоме рішення
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 02 листопада 2026 · 22:06

Чи виключать Україну з ЧС з хокею на користь Росії: стало відоме рішення

Калерво Куммола обговорив ситуацію з новим очільником Міжнародної федерації хокею та переконаний, що сценарій із заміною української збірної на російську не реалізують
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чи виключать Україну з ЧС з хокею на користь Росії: стало відоме рішення
Збірна України вперше за 20 років пробилась в елітний дивізіон (Фото: ФХУ)

Колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола вважає, що збірну України не позбавлять місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027 року заради повернення Росії. Функціонер заявив, що вже обговорив це питання з новим президентом організації Францом Райндлем.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Куммоли виданню Iltalehti.

Куммола обговорив ситуацію з новим президентом IIHF

Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску російських збірних до міжнародних хокейних змагань виникли побоювання, що Росія може посісти місце України в елітному дивізіоні ЧС-2027.

Однак колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола переконаний, що міжнародна федерація не піде на такий крок. За його словами, 1 листопада він зустрівся з новим президентом організації Францом Райндлем і порушив питання участі української команди в наступному чемпіонаті світу.

"Ми обговорювали це питання з новим президентом IIHF. Чітко заявлено, що не може бути реалізовано рішення, за якого Україну виключать, а на її місце зайде Росія", - розповів Куммола.

Він також наголосив, що ніхто не наважиться ухвалити подібне рішення.

Чому Україна може опинитися під загрозою

За словами Куммоли, комітет IIHF з проведення змагань уже пропонував механізм, за яким у разі повернення Росії місце на турнірі мала б втратити збірна, що посідає 16-те місце в рейтингу.

Однак на момент підготовки цієї пропозиції не було відомо, яка саме команда опиниться на останній позиції серед учасників чемпіонату. Україна стала останньою збірною, яка здобула путівку до елітного дивізіону, тому саме її участь опинилася під питанням.

Куммола переконаний, що запропонований механізм не може бути реалізований, а українська команда має зберегти своє місце серед найсильніших збірних світу.

Україна вперше за 20 років повернулася до еліти

Збірна України здобула право виступити в елітному дивізіоні чемпіонату світу за підсумками турніру в Дивізіоні 1A у 2026 році. Востаннє на найвищому рівні світової першості "синьо-жовті" грали у 2007 році.

Чоловічий чемпіонат світу-2027 має відбутися в Німеччині з 14 до 30 травня. Водночас Федерація хокею України поки не визначилася, чи бойкотуватиме турнір у разі допуску російської збірної.

Раніше ми повідомляли, що головний спонсор ЧС з хокею кинув виклик Росії.

Теги: Хокей Чемпіонат світу з хокею
Головні матчі
УПЛ 2 листопада 18:00
Карпати - : - Кудрівка
АПЛ 2 листопада 22:00
Ньюкасл - : - Евертон
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки Фонсека розчулився після матчу "Ліона", а "Спортінг" звільнив тренера: пазл повернення складається Фонсека розчулився після матчу "Ліона", а "Спортінг" звільнив тренера: пазл повернення складається
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач