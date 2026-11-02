Головний спонсор ЧС з хокею кинув виклик Росії: рішучий крок може зіпсувати її повернення

Можливе повернення збірної Росії на міжнародну хокейну арену спричинило нову хвилю протестів. Проти участі росіян виступили не лише представники національних федерацій, а й комерційні партнери чемпіонату світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Idnes.cz .

Реакція головного спонсора ЧС

Найбільша чеська букмекерська компанія Tipsport, яка є офіційним спонсором чемпіонату світу з хокею, не хоче бачити свою символіку під час потенційних поєдинків російської збірної. Йдеться як про рекламні матеріали безпосередньо на льоду, так і про телевізійні трансляції.

У компанії наголошують, що від початку повномасштабної російської агресії проти України послідовно дотримуються відповідної позиції. Зокрема, Tipsport не приймає ставки на матчі КХЛ та інші російські й білоруські змагання.

"Ми є одним із найбільших корпоративних уболівальників України, не розміщуємо коефіцієнти на КХЛ чи інші російські та білоруські змагання і точно не збираємося робити це для збірної Росії", - заявив речник компанії Вацлав Сохор.

Він також підкреслив, що поява реклами Tipsport під час матчів росіян на світовій першості є неприйнятною для компанії.

Букмекер має статус офіційного партнера дорослих чемпіонатів світу під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) до 2029 року. Наразі компанія закликає національні федерації зайняти якомога жорсткішу позицію щодо можливого повернення росіян.

Криза в міжнародному хокеї

Скандальне рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), яке зобов'язує IIHF відновити допуск росіян, викликало хвилю обурення серед країн-учасниць.

Німеччина: Очільник німецької хокейної асоціації Франк Лутц заявив про можливість відмови від проведення травневого чемпіонату світу через суттєве зростання фінансових ризиків та витрат на безпеку.

Очільник німецької хокейної асоціації Франк Лутц заявив про можливість відмови від проведення травневого чемпіонату світу через суттєве зростання фінансових ризиків та витрат на безпеку. Канада: Міністр спорту Адам ван Куверден підтвердив готовність уряду відмовляти у видачі віз росіянам для участі в юніорському чемпіонаті світу, наголосивши на неприпустимості використання державних коштів для заходів за участю представників РФ.

Тим часом у раді IIHF продовжують шукати механізми виконання рішення CAS, а очільник Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон припустив, що Росія може отримати місце України на чемпіонаті світу 2027 року.