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Теніс 02 листопада 2026 · 14:08

Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки

Дві українки зберегли позиції у світовому топ-10
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг станом на 2 листопада, який став остаточним перед стартом Підсумкового турніру-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Світоліна та Костюк у топ-10

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже четвертий тиждень поспіль посідає шосту сходинку рейтингу WTA. У цьому ж статусі українка підходить до виступів на Підсумковому турнірі, який відбудеться з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (США).

На десятій позиції змагальний рік завершує Марта Костюк, яка вирушить на Підсумковий турнір у статусі запасної тенісистки.

Лідерство у світовому заліку за підсумками сезону гарантувала собі Єлена Рибакіна з Казахстану. У першій п'ятірці відбулася ротація: американка Коко Гофф випередила співвітчизницю Джессіку Пегулу та піднялася на четвертий рядок, а чешка Лінда Носкова потіснила Ігу Свьонтек на дев'яту сходинку.

Топ-10 рейтингу WTA:

  1. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099 очок
  2. Аріна Соболенко – 6485
  3. Мірра Андрєєва – 6306
  4. Коко Гофф (США) – 5763
  5. Джессіка Пегула (США) – 5760
  6. Еліна Світоліна (Україна) – 5121
  7. Кароліна Мухова (Чехія) – 4665
  8. Лінда Носкова (Чехія) – 4343
  9. Іга Свьонтек (Польща) – 4188
  10. Марта Костюк (Україна) – 3910

Позиції інших українок

Серед інших представниць України у світовому рейтингу відбулися такі зміни:

  • Дарія Снігур втратила дві позиції й наразі посідає 42-ге місце.
  • Юлія Стародубцева (54), Ангеліна Калініна (55) та Олександра Олійникова (62) зберегли попередні сходинки.
  • Даяна Ястремська опустилася на три позиції та перебуває на 99-му місці.
  • Вероніка Подрез завдяки успішному захисту титулу на турнірі у Пуатьє здійснила ривок на 9 рядків вгору (127-ме місце).
  • Анастасія Соболєва оновила власний рекорд, піднявшись на 163-й рядок.
  • Катаріна Завацька опустилася на 13 позицій (242-ге місце).

Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки

Раніше ми повідомили, що Дарія Снігур оголосила про завершення сезону-2026.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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