Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг станом на 2 листопада, який став остаточним перед стартом Підсумкового турніру-2026.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вже четвертий тиждень поспіль посідає шосту сходинку рейтингу WTA. У цьому ж статусі українка підходить до виступів на Підсумковому турнірі, який відбудеться з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (США).
На десятій позиції змагальний рік завершує Марта Костюк, яка вирушить на Підсумковий турнір у статусі запасної тенісистки.
Лідерство у світовому заліку за підсумками сезону гарантувала собі Єлена Рибакіна з Казахстану. У першій п'ятірці відбулася ротація: американка Коко Гофф випередила співвітчизницю Джессіку Пегулу та піднялася на четвертий рядок, а чешка Лінда Носкова потіснила Ігу Свьонтек на дев'яту сходинку.
Топ-10 рейтингу WTA:
Серед інших представниць України у світовому рейтингу відбулися такі зміни:
Раніше ми повідомили, що Дарія Снігур оголосила про завершення сезону-2026.