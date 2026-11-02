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Теннис 02 ноября 2026 · 14:08

Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки

Две украинки сохранили позиции в мировом топ-10
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный мировой рейтинг по состоянию на 2 ноября, который стал окончательным перед стартом Итогового турнира-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

Свитолина и Костюк в топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже четвертую неделю подряд занимает шестую строчку рейтинга WTA. В этом же статусе украинка подходит к выступлениям на Итоговом турнире, который состоится с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США).

На десятой позиции соревновательный год завершает Марта Костюк, которая отправится на Итоговый турнир в статусе запасной теннисистки.

Лидерство в мировом зачете по итогам сезона гарантировала себе Елена Рыбакина из Казахстана. В первой пятерке произошла ротация: американка Коко Гофф опередила соотечественницу Джессику Пегулу и поднялась на четвертую строчку, а чешка Линда Носкова потеснила Игу Свентек на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8099 очков
  2. Арина Соболенко – 6485
  3. Мирра Андреева – 6306
  4. Коко Гофф (США) – 5763
  5. Джессика Пегула (США) – 5760
  6. Элина Свитолина (Украина) – 5121
  7. Каролина Мухова (Чехия) – 4665
  8. Линда Носкова (Чехия) – 4343
  9. Ига Свентек (Польша) – 4188
  10. Марта Костюк (Украина) – 3910

Позиции других украинок

Среди других представительниц Украины в мировом рейтинге произошли следующие изменения:

  • Дарья Снигур потеряла две позиции и занимает 42-е место.
  • Юлия Стародубцева (54), Ангелина Калинина (55) и Александра Олейникова (62) сохранили предварительные ступени.
  • Даяна Ястремская опустилась на три позиции и находится на 99 месте.
  • Вероника Подрез благодаря успешной защите титула на турнире в Пуатье совершила рывок на 9 строчек вверх (127-е место).
  • Анастасия Соболева обновила собственный рекорд, поднявшись на 163-ю строчку.
  • Катарина Завацкая опустилась на 13 позиций (242-е место).

Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки

Ранее мы сообщили, что Дарья Снигур объявила о завершении сезона-2026.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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Карпаты - : - Кудровка
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