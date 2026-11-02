Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный мировой рейтинг по состоянию на 2 ноября, который стал окончательным перед стартом Итогового турнира-2026.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже четвертую неделю подряд занимает шестую строчку рейтинга WTA. В этом же статусе украинка подходит к выступлениям на Итоговом турнире, который состоится с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США).
На десятой позиции соревновательный год завершает Марта Костюк, которая отправится на Итоговый турнир в статусе запасной теннисистки.
Лидерство в мировом зачете по итогам сезона гарантировала себе Елена Рыбакина из Казахстана. В первой пятерке произошла ротация: американка Коко Гофф опередила соотечественницу Джессику Пегулу и поднялась на четвертую строчку, а чешка Линда Носкова потеснила Игу Свентек на девятую строчку.
Топ-10 рейтинга WTA:
Среди других представительниц Украины в мировом рейтинге произошли следующие изменения:
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