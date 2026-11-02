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Зимние виды 02 ноября 2026 · 22:06

Исключат ли Украину с ЧМ по хоккею в пользу России: стало известно решение

Калерво Куммола обсудил ситуацию с новым главой Международной федерации хоккея и убежден, что сценарий с заменой украинской сборной российским не реализуют
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Исключат ли Украину с ЧМ по хоккею в пользу России: стало известно решение
Сборная Украины впервые за 20 лет пробилась в элитный дивизион (Фото: ФХУ)

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола считает, что сборную Украины не лишат места в элитном дивизионе чемпионата мира 2027 ради возвращения России. Функционер заявил, что уже обсудил этот вопрос с новым президентом организации Францом Райндлем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Куммолы изданию Iltalehti.

Куммола обсудил ситуацию с новым президентом IIHF

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным хоккейным соревнованиям возникли опасения, что Россия может занять место Украины в элитном дивизионе ЧМ-2027.

Однако бывший вице-президент IIHF Калерво Куммола убежден, что международная федерация не пойдет на такой шаг. По его словам, 1 ноября он встретился с новым президентом организации Францом Райндлем и поднял вопрос участия украинской команды в следующем чемпионате мира.

"Мы обсуждали этот вопрос с новым президентом IIHF. Четко заявлено, что не может быть реализовано решение, при котором Украину исключат, а на ее место зайдет Россия", – рассказал Куммола.

Он также подчеркнул, что никто не решится принять подобное решение.

Почему Украина может оказаться под угрозой

По словам Куммолы, комитет IIHF по проведению соревнований уже предлагал механизм, по которому в случае возвращения России место на турнире должна потерять сборная, занимающая 16-е место в рейтинге.

Однако на момент подготовки этого предложения не было известно, какая команда окажется на последней позиции среди участников чемпионата. Украина стала последней сборной, получившей путевку в элитный дивизион, поэтому именно ее участие оказалось под вопросом.

Куммола убежден, что предложенный механизм не может быть реализован, а украинская команда должна сохранить свое место среди сильнейших сборных мира.

Украина впервые за 20 лет вернулась в элиту

Сборная Украины получила право выступить в элитном дивизионе чемпионата мира по итогам турнира в Дивизионе 1A в 2026 году. Последний раз на самом высоком уровне мирового первенства "сине-желтые" играли в 2007 году.

Мужской чемпионат мира-2027 должен пройти в Германии с 14 по 30 мая. В то же время Федерация хоккея Украины пока не определилась, будет ли бойкотировать турнир в случае допуска российской сборной.

Ранее мы сообщали, что главный спонсор ЧМ по хоккею бросил вызов России.

Теги: Хоккей Чемпионат мира по хоккею
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