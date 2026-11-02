Исключат ли Украину с ЧМ по хоккею в пользу России: стало известно решение

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола считает, что сборную Украины не лишат места в элитном дивизионе чемпионата мира 2027 ради возвращения России. Функционер заявил, что уже обсудил этот вопрос с новым президентом организации Францом Райндлем.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Куммолы изданию Iltalehti.
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным хоккейным соревнованиям возникли опасения, что Россия может занять место Украины в элитном дивизионе ЧМ-2027.
Однако бывший вице-президент IIHF Калерво Куммола убежден, что международная федерация не пойдет на такой шаг. По его словам, 1 ноября он встретился с новым президентом организации Францом Райндлем и поднял вопрос участия украинской команды в следующем чемпионате мира.
"Мы обсуждали этот вопрос с новым президентом IIHF. Четко заявлено, что не может быть реализовано решение, при котором Украину исключат, а на ее место зайдет Россия", – рассказал Куммола.
Он также подчеркнул, что никто не решится принять подобное решение.
По словам Куммолы, комитет IIHF по проведению соревнований уже предлагал механизм, по которому в случае возвращения России место на турнире должна потерять сборная, занимающая 16-е место в рейтинге.
Однако на момент подготовки этого предложения не было известно, какая команда окажется на последней позиции среди участников чемпионата. Украина стала последней сборной, получившей путевку в элитный дивизион, поэтому именно ее участие оказалось под вопросом.
Куммола убежден, что предложенный механизм не может быть реализован, а украинская команда должна сохранить свое место среди сильнейших сборных мира.
Сборная Украины получила право выступить в элитном дивизионе чемпионата мира по итогам турнира в Дивизионе 1A в 2026 году. Последний раз на самом высоком уровне мирового первенства "сине-желтые" играли в 2007 году.
Мужской чемпионат мира-2027 должен пройти в Германии с 14 по 30 мая. В то же время Федерация хоккея Украины пока не определилась, будет ли бойкотировать турнир в случае допуска российской сборной.
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