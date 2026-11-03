Скандал в мировом хоккее: ведущие сборные объявили бойкот матчам с РФ после решения CAS

Сразу пять ведущих хоккейных федераций Европы официально заявили об отказе играть против сборных России на мировых первенствах. Такой демарш стал ответом на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшее Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские команды в соревнования в сезоне-2026/27.

Коалиция протеста

Лидерские позиции в сопротивлении решению CAS заняла Финляндия. Глава Финской хоккейной ассоциации Гейкки Гиетанен подчеркнул, что национальные сборные страны не будут проводить ни одного матча против представителей РФ, пока продолжается военная агрессия против Украины. Финская сторона активно объединяет другие государства, чтобы совместно донести до IIHF категорический отказ выходить на один лед с россиянами.

К протестному блоку также присоединились Швеция, Дания, Норвегия и Латвия, а поддержку выразили Германия, Чехия и Австрия:

Финляндия и Швеция: Отмечают, что не будут выходить на лед против РФ из-за принципиальной позиции относительно войны в Украине и отсутствия гарантий безопасности. В то же время, сборные не отказываются от участия в самих турнирах.

Отмечают, что не будут выходить на лед против РФ из-за принципиальной позиции относительно войны в Украине и отсутствия гарантий безопасности. В то же время, сборные не отказываются от участия в самих турнирах. Дания: Президент федерации Генрих Бах Нильсен подчеркнул, что провел консультации с капитаном сборной Еспером Йенсеном и уже известил руководство IIHF в Цюрихе. Выход на игру против россиян датчане считают прямой угрозой целостности хоккея, которая превратит состязание в хаос.

Президент федерации Генрих Бах Нильсен подчеркнул, что провел консультации с капитаном сборной Еспером Йенсеном и уже известил руководство IIHF в Цюрихе. Выход на игру против россиян датчане считают прямой угрозой целостности хоккея, которая превратит состязание в хаос. Норвегия и Латвия: В заявлениях обеих стран главным акцентом является защита ментального и физического здоровья спортсменов и их семей, поскольку в нынешних условиях такие встречи несут существенные угрозы безопасности.

Отказ от матчей против РФ может иметь для сборных серьезные дисциплинарные последствия IIHF – от технических поражений до принудительного понижения в дивизионе.

Утрата спонсоров и угроза отмены ЧМ-2027

Возвращение России также повлекло за собой финансовый и организационный кризис в мировом хоккее. Шведская компания AJ Produkter, которая была официальным спонсором мирового первенства на протяжении 37 лет, объявила об отзыве своих логотипов и прекращении сотрудничества с турниром 2027 года.

Кроме того, под угрозой оказалось проведение мужского чемпионата мира-2027, который должен состояться с 14 по 30 мая в Германии. Немецкая хоккейная федерация выразила обеспокоенность по безопасности и дополнительным финансовым расходам, а принимающая сторона уже рассматривает юридические варианты отказа от проведения турнира.