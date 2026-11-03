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Баскетбол 03 листопада 2026 · 20:17

Яскравий дебют після скандалу з росіянкою: Коваль розпочала новий етап у баскетболі США (відео)

Українка допомогла "Бейлор Беарз" здобути розгромну перемогу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Яскравий дебют після скандалу з росіянкою: Коваль розпочала новий етап у баскетболі США (відео)
Катерина Коваль у матчі за нову команду (фото: instagram.com/baylorwbb)

Українська центрова Катерина Коваль успішно розпочала виступи у складі нової команди "Бейлор Беарз" у сезоні американської студентської ліги NCAA.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Переконливий старт у "Бейлорі"

У своєму дебютному поєдинку Коваль допомогла колективу впевнено здолати "Фейрлі Дікінсон Найтс" із рахунком 87:66.

Українська баскетболістка провела на паркеті 21 хвилину та стала однією з найпомітніших фігур на майданчику. Коваль набрала 14 очок, зробила 8 підбирань, 3 результативні передачі та оформила 4 блок-шоти. Катерина реалізувала 6 із 7 двоочкових та 2 з 3 штрафних кидків.

Принциповий перехід та кар'єра в NCAA

Для українки цей виступ став першим офіційним після вересневого скандалу. Коваль виступала за Університет Луїзіани, проте принципово вирішила залишити команду через підписання керівництвом закладу російської гравчині Анни Мінаєвої. Завдяки спеціальному дозволу від ліги NCAA українка змогла змінити клуб поза межами стандартного трансферного вікна та уникнути пропуску сезону.

Поточний рік – третій для Коваль у США. Спочатку вона захищала кольори "Нотр-Даму", а потім провела рік у команді з Луїзіани.

Також центрова пройшла всі рівні юнацьких і молодіжних збірних України, а в червні 2025 року дебютувала за дорослу національну команду з баскетболу 3х3 на етапі Світової серії у Відні.

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Теги: Баскетбол
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