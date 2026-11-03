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Баскетбол 03 ноября 2026 · 20:17

Яркий дебют после скандала с россиянкой: Коваль начала новый этап в баскетболе США (видео)

Украинка помогла "Бейлор Беарз" одержать разгромную победу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Яркий дебют после скандала с россиянкой: Коваль начала новый этап в баскетболе США (видео)
Екатерина Коваль в матче за новую команду (фото: instagram.com/baylorwbb)

Украинская центровая Екатерина Коваль успешно начала выступления в составе новой команды "Бейлор Беарз" в сезоне американской студенческой лиги NCAA.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Убедительный старт в "Бейлоре"

В своем дебютном поединке Коваль помогла коллективу уверенно одолеть "Фэйрли Дикинсон Найтс" со счетом 87:66.

Украинская баскетболистка провела на паркете 21 минуту и стала одной из самых заметных фигур на площадке. Она набрала 14 очков, сделала 8 подборов, 3 результативные передачи и оформила 4 блок-шота. Екатерина реализовала 6 из 7 двухочковых и 2 из 3 штрафных бросков.

Принципиальный переход и карьера в NCAA

Для украинки этот матч стал первым официальным после сентябрьского скандала. Коваль выступала за Университет Луизианы, однако принципиально решила покинуть команду после того, как руководство учебного заведения подписало российскую баскетболистку Анну Минаеву. Благодаря специальному разрешению NCAA украинка смогла сменить команду за пределами стандартного трансферного окна и избежать пропуска сезона.

Нынешний год – третий для Коваль в США. Сначала она защищала цвета "Нотр-Дама", а затем провела сезон в команде из Луизианы.

Также центровая прошла все уровни юношеских и молодежных сборных Украины, а в июне 2025 года дебютировала за взрослую национальную команду по баскетболу 3х3 на этапе Мировой серии в Вене.

Ранее ведущие хоккейные сборные объявили о бойкоте матчей с Россией после решения CAS.

Теги: Баскетбол
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