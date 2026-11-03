"Шахтер" не сломал оборону "Спортинга": чем завершился матч Лиги чемпионов в Лондоне

Лига чемпионов. Основной этап. 4-й тур

"Шахтер" – "Спортинг" – 0:1

Гол: Думбия, 59

Первый тайм без голов

Начало встречи прошло в равной борьбе. Первыми серьезно угрожали воротам соперника хозяева: на 6-й минуте Педро Энрике пробил после подбора, но голкипер Руй Силва без проблем забрал мяч.

"Спортинг" ответил несколькими острыми выпадами. В частности, на 9-й минуте Араухо получил передачу от Катаму и пробил из пределов штрафной площади, однако его попытку заблокировал Винисиус Тобиас.

Лучший момент первого тайма "Шахтер" создал незадолго до перерыва. На 42-й минуте Назарина выполнил точную передачу на Кауана Элиаса, но бразилец с выгодной позиции пробил выше ворот. До перерыва команды так и не открыли счет.

Решающий гол Думбия

Сразу после перерыва "Спортинг" создал первый по-настоящему опасный момент: на 47-й минуте Суарес нашел в штрафной площади Думбия, но тот в касание направил мяч в нескольких сантиметрах от дальней штанги ворот Дмитрия Ризныка.

"Шахтер" ответил собственными острыми выпадами. После ошибки Араухо донетчане убегали в атаку "три в три", однако Марлону Гомесу не удалось отдать точный пас на Кауана Элиаса. А уже на 53-й минуте "горняки" упустили идеальный шанс: Глейкер Мендоса нашел в штрафной Элиаса, который пробил с разворота, но Руй Силва совершил впечатляющий сейв, после чего защитник лиссабонцев выбил мяч с линии ворот.

Фатальной для украинского клуба стала 59-я минута. Из-за несогласованности в оборонительной линии "Шахтера" Думбия оказался самым расторопным в штрафной площади и в одно касание пробил мимо Ризныка. Этот удар стал первым в створ ворот "горняков" со стороны "Спортинга".

Пропустив гол, донетчане активизировались и провели серию замен – на поле вышли Невертон и Изаки. На 72-й минуте "Шахтер" был близок к голу: после эпизода с падением Винисиуса мяч отскочил к Элиасу, но тот с нескольких метров пробил выше ворот. Арбитр даже обратился к ВАР для проверки возможного пенальти, однако в итоге 11-метровый назначен не был.

В ходе усилившегося давления "Шахтер" создал еще один момент: Алиссон с линии штрафной пробил в ближний угол, однако каркас ворот спас португальцев от пропущенного мяча. Несмотря на финальный штурм и созданные моменты, отыграться донетчанам так и не удалось, и матч завершился минимальной победой португальской команды.