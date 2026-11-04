Свитолина против "нейтралок": украинка узнала соперниц на Итоговом турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира-2026. За выход в полуфинал украинка сразится с белорусской Ариной Сабаленко, "нейтральной" Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты жеребьевки WTA .

Свитолина сыграет в одной группе с Сабаленкой и Андреевой

По итогам жеребьевки Элина Свитолина попала во вторую группу Итогового турнира. Ее соперницами станут вторая ракетка мира Арина Сабаленко, третья ракетка мира Мирра Андреева и представительница Чехии Каролина Мухова.

Состав группы:

Арина Сабаленко;

Мирра Андреева;

Элина Свитолина;

Королина Мухова.

В другой четверке сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Коко Гофф и Джессика Пегула, а также чешка Линда Носкова.

Когда состоится Итоговый турнир WTA Finals

Соревнования продлятся с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США). На групповом этапе каждая теннисистка сыграет с тремя соперницами. Две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфинал, после чего разыграют титул в матчах на вылет.

Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина.

Свитолина вернулась на Итоговый турнир после семи лет

Для Свитолиной это будет первое участие в WTA Finals с 2019 года. Украинка уже выигрывала этот престижный турнир в 2018 году.

Первой запасной участницей соревнований стала еще одна представительница Украины Марта Костюк. Она сможет попасть в основную сетку, если кто-то из восьми участниц снимется с турнира.