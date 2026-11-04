Впервые в истории: два украинских клуба узнали соперников в плей-офф футзальной ЛЧ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу сезона 2026/27. Киевский ХИТ сыграет против итальянского L84 "Торино", а днепровский "Атлетик Футзал" встретится с казахстанским "Семеем".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

ХИТ сыграет с итальянцами, "Атлетик" - с представителем Казахстана

По итогам жеребьевки соперником киевского ХИТа в 1/8 финала стал итальянский L84 "Торино". Зато днепровский "Атлетик Футзал" будет противостоять казахстанскому "Семею".

Первые матчи этой стадии запланированы на 23 ноября, а ответные матчи состоятся 4 декабря 2026 года.

Особенно интересно, что в случае успешного прохождения своих соперников, украинские команды встретятся между собой в четвертьфинале. Таким образом Украина может получить гарантированного представителя в полуфинале турнира.

Впервые в истории две украинские команды вышли в плейоф

Нынешний розыгрыш стал историческим для украинского футзала: впервые сразу два клуба из Украины пробились в плейоф Лиги чемпионов.

ХИТ занял второе место в своей группе, где его соперниками были нидерландский "Тайгерс Рурмонд", испанский "Эль-Посо" и португальская "Бенфика". Киевский клуб одержал победу над нидерландцами и испанцами, а также сыграл вничью с португальцами. Благодаря этому команда попала в следующий раунд в статусе сеяной.

Для "Атлетика" из Днепра этот сезон является дебютным в Лиге чемпионов. Украинцы сенсационно выиграли свою группу, в которой также выступали чешский "Хрудим", австрийский "Атлетик Клуб Грац" и сербская "Лозница-Град-2018".

Днепряне сыграли вничью с чехами (3:3), а также победили австрийцев (3:1) и сербов (3:2). Благодаря этому "Атлетик Футзал" вышел в 1/8 финала, но попал в число несеянных команд.

Теперь оба украинских клуба могут продолжить исторический сезон и побороться за выход в четвертьфинал.