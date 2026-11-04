rbc.ua
UA | RU
Середа, 04 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 04 листопада 2026 · 10:35

Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад

Півзахисник "Брентфорда" знову отримав виклик до національної команди, яка проведе два заключні матчі групового етапу Ліги націй
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад
Півзахисник "Брентфорда" пропускав попередню міжнародну паузу (Фото: yarmoliuk_yehor, Instagram)

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився зі складом команди на листопадові поєдинки Ліги націй. До основного списку потрапив півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, який пропускав попередні матчі національної команди через травму.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Ярмолюк знову у складі збірної

До основної заявки збірної України на найближчі матчі Ліги націй увійшли 25 футболістів. Ще дев’ять гравців потрапили до резервного списку.

Однією з головних новин стало повернення Єгора Ярмолюка. Півзахисник "Брентфорда" пропустив попередні поєдинки збірної через травму, але тепер знову зможе допомогти команді Андреа Мальдери.

Заявка збірної України

Повний основний список національної команди має такий вигляд:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва - "Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ), Тарас Михавко ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн"), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся"), Олександр Зубков (АЕК), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт"), Роман Яремчук ("Олімпіакос"), Геннадій Синчук ("Монреаль"), Олексій Кащук ("Карабах").

До резервного списку потрапили Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан, Артем Довбик, Олександр Драмбаєв, Владислав Ванат, Артем Бондаренко та Тімур Тутєров.

Коли Україна зіграє у Лізі націй

У листопаді національна команда проведе два заключні матчі групового етапу турніру. 14 листопада українці на виїзді зустрінуться з Північною Ірландією, а 17 листопада зіграють проти Грузії.

Раніше ми повідомляли, що "Полісся" втрутилося у плани збірної Венесуели через матч із РФ.

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 4 листопада 19:45
Фенербахче - : - Ліверпуль
Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
Борусія Дортмунд - : - Бетіс
Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
Порту - : - Наполі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад "Шахтар" не зламав оборону "Спортінга": чим завершився матч Ліги чемпіонів у Лондоні (відео) "Шахтар" не зламав оборону "Спортінга": чим завершився матч Ліги чемпіонів у Лондоні (відео) Світоліна проти "нейтралок": українка дізналась суперниць на Підсумковому турнірі Світоліна проти "нейтралок": українка дізналась суперниць на Підсумковому турнірі
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач