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Футбол 03 листопада 2026 · 17:19

"Полісся" втрутилося у плани збірної Венесуели через матч із РФ: що вирішив клуб

Житомирці визначили умови, за яких легіонер зможе взяти участь у поєдинках національної команди
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Полісся" втрутилося у плани збірної Венесуели через матч із РФ: що вирішив клуб
Андрусв Араухо (фото: ФК "Полісся")

Житомирське "Полісся" опублікувало офіційну заяву стосовно виклику півзахисника Андрусва Араухо до національної збірної Венесуели на матч із РФ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.

Категорична позиція "Полісся"

Керівництво житомирян офіційно проінформувало Федерацію футболу Венесуели про відмову відпускати 21-річного опорного півзахисника на товариський матч проти збірної Росії, який запланований на 17 листопада в Краснодарі. Позиція "Полісся" є безкомпромісною: заборона поширюється не лише на саму гру, а й на будь-які тренувальні збори, підготовчі заходи та супутні активності на території РФ.

При цьому клуб не проти участі Араухо в іншому листопадовому спарингу венесуельців – проти збірної Країни Басків, що відбудеться 14 листопада в іспанському Більбао. Втім, "Полісся" висунуло чітку вимогу: логістика та подальший маршрут хавбека після поєдинку в Іспанії мають повністю виключати візит до Росії.

Аналогічне рішення від "Шахтаря"

Андрусв Араухо став гравцем "Полісся" влітку 2026 року, уклавши трирічну угоду після виступів за криворізький "Кривбас". У поточному сезоні опорний півзахисник устиг провести за житомирян два матчі в УПЛ. Він також провів два поєдинки у складі своєї національної збірної – проти Південної Кореї та Тринідаду і Тобаго.

Варто підкреслити, що житомирський клуб не першим вдається до таких заходів. Раніше аналогічну жорстку позицію задекларував донецький "Шахтар", який заборонив своєму венесуельському вінгеру Глейкеру Мендозі вирушати на гру проти російської збірної.

Раніше ми повідомили, чи виключать Україну з ЧС з хокею на користь Росії.

Теги: Футбол Полісся
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