rbc.ua
UA | RU
Вторник, 03 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Полесье" вмешалось в планы сборной Венесуэлы из-за матча с РФ: что решил клуб
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 03 ноября 2026 · 17:19

"Полесье" вмешалось в планы сборной Венесуэлы из-за матча с РФ: что решил клуб

Житомирцы определили условия, при которых легионер сможет поучаствовать в поединках национальной команды
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Полесье" вмешалось в планы сборной Венесуэлы из-за матча с РФ: что решил клуб
Андрусв Араухо (фото: ФК "Полесье")

Житомирское "Полесье" опубликовало официальное заявление о вызове полузащитника Андрусва Араухо в национальную сборную Венесуэлы на матч с РФ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.

Категорическая позиция "Полесье"

Руководство житомирян официально проинформировало Федерацию футбола Венесуэлы об отказе отпускать 21-летнего опорного полузащитника на товарищеский матч против сборной России, который запланирован на 17 ноября в Краснодаре. Позиция "Полесье" бескомпромиссна: запрет распространяется не только на саму игру, но и на любые тренировочные сборы, подготовительные мероприятия и сопутствующие активности на территории РФ.

При этом клуб не против участия Араухо в другом ноябрьском спарринге венесуэльцев против сборной Страны Басков, которая состоится 14 ноября в испанском Бильбао. Впрочем, "Полесье" предъявило четкое требование: логистика и дальнейший маршрут хавбека после поединка в Испании должны полностью исключать визит в Россию.

Аналогичное решение от "Шахтера"

Андрусв Араухо стал игроком "Полесья" летом 2026 года, заключив трехлетнее соглашение после выступлений за криворожский "Кривбасс". В текущем сезоне опорный полузащитник успел провести за житомирян два матча в УПЛ. Он также провел два поединка в составе своей национальной сборной против Южной Кореи и Тринидада и Тобаго.

Следует подчеркнуть, что житомирский клуб не первым прибегает к таким мерам. Ранее аналогичную жесткую позицию задекларировал донецкий "Шахтер", запретивший своему венесуэльскому вингеру Глейкеру Мендозе отправляться на игру против российской сборной.

Ранее мы сообщили, исключат ли Украину из ЧМ по хоккею в пользу России.

Теги: Футбол Полесье
Главные матчи
Лига чемпионов 3 ноября 19:45
Шахтер - : - Спортинг
Лига чемпионов 3 ноября 22:00
Атлетико - : - Бавария
Лига чемпионов 3 ноября 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Рома
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Тренерская сенсация перед матчем "Шахтера" и битва "Атлетико" с "Баварией": главные матчи 4-го тура Лиги чемпионов Тренерская сенсация перед матчем "Шахтера" и битва "Атлетико" с "Баварией": главные матчи 4-го тура Лиги чемпионов "Надо было преодолеть этот барьер": Юлия Левченко о возвращении после травмы и новом сезоне "Надо было преодолеть этот барьер": Юлия Левченко о возвращении после травмы и новом сезоне "Полесье" объявило об отставке Хацкевича "Полесье" объявило об отставке Хацкевича
Мнения
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Александр Чепилко
Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель