"Думав, що більше не битимуся": Ломаченко зізнався, хто змусив його повернутися в бокс

Василь Ломаченко офіційно уклав багаторічну співпромоутерську угоду з компанією Top Rank через власну промоутерську структуру Loma Power Promotions. Українець зізнався, що раніше не вірив у можливість повернення на ринг, однак тепер знову готовий до великих боїв.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Top Rank.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко прокоментував підписання багаторічної угоди з Top Rank. Українець зізнався, що свого часу був переконаний у завершенні професійної кар'єри, але змінив рішення.
"Шляхи Господні незбагненні. Я думав, що більше ніколи не вийду на ринг як боксер. Але в Господа нашого Ісуса Христа були інші плани щодо мене. Я щасливий знову жити боксерським життям. Вдячний усім, хто знову став частиною цього шляху", — заявив Ломаченко..
Окремо він відзначив роль в поверненні Егіса Клімаса, який "ні на мить не переставав вірити, що ми ще повернемося на ринг". Також Ломаченко заявив, що Клімас доклав величезних зусиль, щоб боксер знову опинився в грі
Згідно з повідомленням Top Rank, Ломаченко виступатиме у другій напівлегкій вазі та прагнутиме провести найбільші бої в цій категорії. Його повернення на ринг заплановане на початок 2027-го року.
Угода передбачає співпрацю Top Rank із новоствореною промоутерською компанією українця Loma Power Promotions. Раніше Top Rank супроводжувала професійну кар'єру боксера з моменту його дебюту в 2013-му році.
Голова Top Rank Боб Арум наголосив, що Ломаченко залишається одним із найталановитіших боксерів, із якими йому доводилося працювати. За словами промоутера, українець прагне здобути статус абсолютного чемпіона світу.
Нагадаємо, у червні 2025-го року Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри. Востаннє він боксував у травні 2024-го, коли достроково переміг Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.
Професійний рекорд українця становить 18 перемог, три поразки та 12 перемог нокаутом. За кар'єру він ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
Раніше ми розповідали, що Олександр Усик підтримав повернення Василя Ломаченка у ринг.