"Думав, що більше не битимуся": Ломаченко зізнався, хто змусив його повернутися в бокс

Василь Ломаченко офіційно уклав багаторічну співпромоутерську угоду з компанією Top Rank через власну промоутерську структуру Loma Power Promotions. Українець зізнався, що раніше не вірив у можливість повернення на ринг, однак тепер знову готовий до великих боїв.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Top Rank .

Ломаченко пояснив рішення повернутися в бокс

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко прокоментував підписання багаторічної угоди з Top Rank. Українець зізнався, що свого часу був переконаний у завершенні професійної кар'єри, але змінив рішення.

"Шляхи Господні незбагненні. Я думав, що більше ніколи не вийду на ринг як боксер. Але в Господа нашого Ісуса Христа були інші плани щодо мене. Я щасливий знову жити боксерським життям. Вдячний усім, хто знову став частиною цього шляху", — заявив Ломаченко..

Окремо він відзначив роль в поверненні Егіса Клімаса, який "ні на мить не переставав вірити, що ми ще повернемося на ринг". Також Ломаченко заявив, що Клімас доклав величезних зусиль, щоб боксер знову опинився в грі

Українець повернеться у першій половині 2027-го року

Згідно з повідомленням Top Rank, Ломаченко виступатиме у другій напівлегкій вазі та прагнутиме провести найбільші бої в цій категорії. Його повернення на ринг заплановане на початок 2027-го року.

Угода передбачає співпрацю Top Rank із новоствореною промоутерською компанією українця Loma Power Promotions. Раніше Top Rank супроводжувала професійну кар'єру боксера з моменту його дебюту в 2013-му році.

Голова Top Rank Боб Арум наголосив, що Ломаченко залишається одним із найталановитіших боксерів, із якими йому доводилося працювати. За словами промоутера, українець прагне здобути статус абсолютного чемпіона світу.

Коли Ломаченко востаннє виходив на ринг

Нагадаємо, у червні 2025-го року Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри. Востаннє він боксував у травні 2024-го, коли достроково переміг Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.

Професійний рекорд українця становить 18 перемог, три поразки та 12 перемог нокаутом. За кар'єру він ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.